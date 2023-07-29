福袋 米軍 50s OG107 S162. ミリタリー ユーティリティシャツ初期1st ミリタリージャケット

|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ミリタリー
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
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55分钟前
2329ac
305
50's U.S.ARMY OG107 コットンサテンユーティリティーシャツ 1st 初期 フルパッチ 筒袖 オリーブ MEDIUM 米軍 ミリタリー 希少 ヴィンテージ BA-1777 RM1546H | agito vintage powered by BASE
50s 米軍 OG107 ユーティリティシャツ初期1st ミリタリー S162
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