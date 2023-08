福袋 米軍 50s OG107 S162. ミリタリー ユーティリティシャツ初期1st ミリタリージャケット

◎この他のミリタリー

●商品説明

LEVEL7 ECWCS PRIMALOFT JACKET



実物 新品 イギリス軍 1950年代製 グリーンデニム ジャケット

希少 レア vintage ヴィンテージ ビンテージ

●状態

軍もののusedですので使用感はあります。

袖、襟裏、フロント裾、バック右サイドにダメージ数カ所あり。袖、襟周り、胸元、バック首周り、背中、前後裾に薄汚れ数カ所あり。フロントボタン上から3つなし。一番下ボタンかけあり。

古着特有のいい味、こなれ感も出ています!

※軍物のusedとなりますので汚れがある場合がございます。軍物の古着慣れしていない方や完璧を求めるお客様のご購入はご遠慮くださいませ

●カラー

オリーブグリーン

緑

●表記サイズ

Mくらいのサイズ感かと思います。

必ず下の実寸サイズを確認お願いいたします。

着丈(首下中心付け根から裾下)70.5

身幅(脇下から脇下)52.5

肩幅(肩から肩を直線で)47.5

袖丈(肩から袖先)56

⚠︎身長、体重等によるサイズ感の質問には個人差ございます為お答えしておりません。実寸サイズ載せてますのでそちらで必ず確認お願いいたします⚠︎

S162-3-M20-236

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

