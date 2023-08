ご覧いただきありがとうございますm(_ _)m

こちらは豊橋木工の大人気の椅子、アップライトチェアになります。

購入したのは5年程前なので、前のモデルのものですが大きなダメージ等はなくまだまだ使っていただけると思います!

豊橋木工 『子どもたちの姿勢を守る椅子』

アップライトチェア (アップライト・ファースト)

付属のベビーガードも別出品しております。

ベビーガードは使用する機会がなく未使用品となります。

チェアとセットでご購入いただける方は、送料分をお値引させていただきます。

子どもが使用した中古品にご理解のある方でお願い致しますm(_ _)m

何かありましたら、お気軽にご質問下さい。

頼める便での発送となりますので、到着後すぐにお使いいただけます(^^)

アップライトチェア

ベビーチェア

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

