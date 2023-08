瀧田項一氏の作品

竜谷窯 宮川香雲 安南茶碗 紫野大仙院 尾関南岳 書付 共箱 茶道具 茶碗 美品

魚文赤絵ペアコーヒー椀

セール!・ 黄瀬戸/瀬戸焼 徳利 江戸中期~後期 1820~50年 29/5_2

カップサイズ(おおよそ)

九谷焼 竹腰潤 香炉 雀の絵

直径:9㎝ 高さ:6.5㎝

【伊勢崎満】備前焼の伝統 日本の銘窯 日本伝統工芸会員 伊勢崎満作 備前耳付花入

お皿 直径:16㎝ 高さ:2㎝

中国 青花 花卉文 双象耳瓶 N R5790B

ターコイズブルーの色彩が素敵です。

中国 赤絵 花鳥文 天球瓶 C 3570B

ピンホール、黒点、気泡等カップ、お皿に見られます。写真にてご確認

常滑焼 小西洋平作 窯変 花器 花入 花瓶 共箱 C R4874

ください。

タイ古陶磁 宋胡録 青磁 魚彫 双耳葫蘆形乳瓶 ケンディ C 3536

購入後、数回使用後、経年経っております。アンティークなお品です。

小栗正男作「粉引冷酒セット」

中古品ですので、ご理解いただけます方の購入お願いします。

t-t1429 仁清金彩色絵茶碗 茶道具

共箱はありません。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

