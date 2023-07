【商品名】

【商品説明】

990シリーズの第8弾として登場した「991」のUK製モデルにUSA製「990 v3」のソールを融合したハイブリッドモデル。 アッパー:天然皮革、合成繊維 ソール:ゴム

●サイズ:US9(27cm)

●付属品:箱

【製品状態】

試着程度のお品です。

未使用に近いとさせていただきます。

※自宅保管品ですので店頭にあるような完璧な物をお求めの方はご遠慮下さい。

◆お値下げ可能でしょうか?という質問は不要です。交渉の際には必ずご予算をお知らせ下さい。基本的に現在価格でのお取引が希望です。少しずつ値下げはしていますので

商品によってはお値下げ出来ないものもありますが検討させていただきます。大幅な値下げはしていません。非常識な値下げ交渉はご遠慮下さい。

◆購入後の質問はお受けできませんので慎重なご購入をお願い致します。○ta39916520230510

【商品名】正規品 NEW BALANCE ニューバランス M9919EC ENGLAND イングランドシューズ スニーカー 27cm【商品説明】NEW BALANCE ニューバランス M9919EC - Made in England ミント × グレー 990シリーズの第8弾として登場した「991」のUK製モデルにUSA製「990 v3」のソールを融合したハイブリッドモデル。 アッパー:天然皮革、合成繊維 ソール:ゴム●サイズ:US9(27cm)●付属品:箱【製品状態】試着程度のお品です。未使用に近いとさせていただきます。※自宅保管品ですので店頭にあるような完璧な物をお求めの方はご遠慮下さい。◆お値下げ可能でしょうか?という質問は不要です。交渉の際には必ずご予算をお知らせ下さい。基本的に現在価格でのお取引が希望です。少しずつ値下げはしていますので商品によってはお値下げ出来ないものもありますが検討させていただきます。大幅な値下げはしていません。非常識な値下げ交渉はご遠慮下さい。◆購入後の質問はお受けできませんので慎重なご購入をお願い致します。○ta39916520230510

