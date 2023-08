Walt Disney Studios ANIMATION ART

タップちゃんの家族

ウォルトディズニー スタジオ アニメーション アート

プー さん の セル画 “ HUNNY FOR LUNCH “

( プーさんとハチミツ )です。

The Walt Disney Company

Winnie the Pooh " Hunny For Lunch “

( プーさんとはちみつ / ハニー フォー ランチ )

額サイズ実寸 : 約 46.5cm x 約 54.5cm

セル画部分実寸 : 約 25cm x 約 33cm

Certificate of Authenticity ( 証明書 )が付いています。

購入時の箱あります。

アメリカ の ディズニーワールド で購入しました。

しばらく飾った後、箱に入れて保管していました。

ガラス面の上部に小さな紙のようなものが入っています。

角度により見えにくいのですが、ガラス面の上部に薄いキズがあります。

額縁の右側に小さなキズがあります。

額縁の裏側上部の側面が少し剥がれています。

写真をご確認ください。

購入時の箱に入れて発送いたします。

購入後のキャンセル、返品、返金のお申し出はお受けいたしかねます。

商品説明、写真でサイズ、状態等をご確認の上、

中古品であることをご理解いただきご購入お願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

