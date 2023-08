大人気新品 ヨウジヤマモトプールオム NEW ERA ロゴ Tシャツ ブラック系 3 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

■商品情報

[商品名]

Yohji Yamamoto POUR HOMME ヨウジヤマモトプールオム NEW ERA ニューエラ Tシャツ ブラック系 3

[カラー]ブラック系

[サイズ]

表記サイズ:3

肩幅:約43cm

着丈:約68cm

身幅:約47cm

袖丈:約21cm

[付属品]なし

[状態・コンディション]

目立った汚れや傷がない状態で、まだまだご着用いただけます。

※あくまでも中古であることをご理解の上ご購入お願い致します。

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

