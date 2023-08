✅はじめに

古着屋KenKenをご覧頂きありがとうございます。

当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています。

◎当店の商品は、送料無料・即購入OKです。

◎値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。

◎新商品は入荷次第、随時出品しております。

ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。

フルジョ、フルダンの方がお好きな

90sやビッグサイズ、ゆるだぼのアイテムを多数出品しています。

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#古着屋KenKen

✅商品情報

・ブランド:カーハート carhartt

・色柄:ブラック 黒

・サイズ表記:L

・素材:綿

・状態:美品

✅サイズ詳細 (平置き採寸)

着丈:74cm

身幅:62cm

肩幅:57cm

袖丈:68cm

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✅発送期間

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

✅注意事項

※古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

※写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

✅さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく思っています。

是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#古着屋KenKen

管理番号1235

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カーハート 商品の状態 未使用に近い

