売れ筋アイテムラン EXO　トレカ セフン デコステッカー ソウル展示会 アイドル

韓国で短期間開催されたEXO THE PLACE(展示会)のグッズです。

セフン ID CARD+DECO STICKER SET

EXO&X-EXOのセットになります。

即購入⭕

値下げ交渉❌

海外製品の為、初期キズやスレにご理解いただける方。

新品・未開封ですが、外袋に汚れや折れなどあります(画像三枚目参照)

恐らく中身にダメージはないと思いますが、未開封のままの現状お渡しとさせて頂きます。

その為に「やや傷や汚れあり」にて出品しております。

気になる事がありましたら購入前にご質問をお願い致します。

プロフィールにも必ず目を通して頂けます様に、よろしくお願い致します。

EXO 公式 トレカ シウミン スホ レイ ベッキョン チェン チャニョル D.O. カイ セフン

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

