ソクマシュー メテュ ボイプラ ファイナル CGV トレカ

映画館

代行して頂いたものです。

上映後すぐに発送してもらったため、正規品で間違いありません。

値下げ❌

即購入⭕️

匿名発送

硬質ケースに入れて発送します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

