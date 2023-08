JUSGLITTY (ジャスグリッティー)

ベルト付ニット×ラメプリーツスカートSET

新品未使用

定価 20,900円税込

サイズ 1

トップス

肩幅:32 / バスト:84 / 袖丈:52 / ゆき丈:- / 着丈:- / 身丈:55

スカート

ウエスト:62 / ヒップ:- / 総丈:80

カラー ラベンダー

品のある着こなしを叶える、ワントーンカラーでまとめたセットアップ。プリーツスカートにはラメをあしらい、ほどよい華やかさをプラス。シンプルなデザインなので、小物を選ばすコーディネートできるのも魅力の1つです。

写真のように2Wayで着ていただけます。

またセットアップですので、上下別々で着ていただくことももちろん可能ですのでバリエーション豊富なアイテムです

素材[トップス・ベルト]レーヨン71%、ポリエステル29%[スカート]本体:レーヨン70%、ポリエステル29%、ナイロン1%/裏地:ポリエステル100%

※他にもアルページュ 商品多数出品中!

★最近偽物が多く出回っているようですが、こちらはタグ付きの本物の正規品となりますのでご安心ください。

★全て素人の出品となります。

お品はすべて自宅保管となります。きちんと検品しているつもりですが、見落としがあるかもしれません。

採寸も目安程度にご参考ください。

予めご了承ください。

★新品未使用品に関しても完璧をお求めの方は、ご購入をお控えください。

商品のわずかな糸の飛び出しやほつれ、繊維混、裁縫のズレなど、もともとの製造過程によるものはこちらではどうすることもできません。店頭にてご自身でお確かめの上、店頭商品をご購入いただくことをお勧めします。

★他のフリマサイトでも出品しているため売り切れ次第削除いたします。

★最後までお読みいただきありがとうございました!トラブル防止のため上記をご了承の上、ご検討ご購入頂けますと幸いです。丁寧、誠実なお取引を心がけますのでどうぞよろしくお願いいたします(o^^o)

アプワイザーリッシェ Apuweiser-riche

ジャスグリッティー JUSGLITTY

リランドチュール Rirandture

マイストラーダ Mystrada

アルページュストーリー Arpegestory

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ジャスグリッティー 商品の状態 新品、未使用

