ディーゼル

ジョグジーンズライダース

サイズL

定価64900

原宿ディーゼルにて新品購入

目立つ傷汚れもなく美品です。

品番:00S0EQ0092W商品名:D-JEI-SP JOGGJEANSD-JEI-SP-NE JACKET コーティング加工を施したクールな表情がいい感じのJOGGデニムジャケット。JOGGJEANSファブリックだからこそ実現した最高レベルの着心地が嬉しい。ディティールはバイカーデザインを採用しており、ウエストバック部分のバックルやネック部分のスナップボタンなど要所にこだわりを感じさせます。

RRL denim &supply

ディーゼルdiesel ディーゼルブラックゴールド THE NORTH FACE ノースフェイス adidas ディーゼル ディースクエアード リプレイ デンハム バレンシアガ gucci グッチ nike dior ディオール セリーヌ フェンディ アルマーニ エンポリオアルマーニ ラルフローレン アメカジ イタカジ オフホワイトナイキsupreme シュプリームギャルソンyeezy boost 350 oreo イージーブーストノースフェイス adidas Originals VANS チャンピオン スウェット ロンT トレーナー ニューバランス コムデギャルソン バックパック プーマnorth face オフホワイト off white stussy supreme adidas champio

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディーゼル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

