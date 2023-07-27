【SALE／37%OFF】 濃紺色 値下げ交渉ＯＫ！単衣 紬地 Ｕ４９７ 正絹 紬着尺 着物

カラー...ブルー

【E862】厳選西陣 手織太箔糸使用 揺らめく光沢の美 六通高級正絹美術袋帯

着物種類...紬

最終❗超格安❗上代百万円❗❗❗ 高級組帯



黒の総絞り 着物 着丈157cm 卯月17-05



単衣 鮫小紋 筒井良和作 美品

●着用身長：身長１５４ｃｍ～１６０ｃｍ

レース着物・ファー付き衣装『大衆演劇衣装』お仕立て



未使用 紬単衣（抽象筋文）裄66 丈166 正絹美品



RK-106 手描き友禅 付下げ 正絹 紋無し 袷 広衿 着物



Y-823 浴衣 ◆ ペア 夏物 京都ブランド Adam&Eve 薔薇 黒地 綿



【マ】3r 着物 訪問着 スワトウ 刺繍 花

●寸法

高級絞の作務衣



専用帯516 ●渡文織物謹製 高級 正絹 袋帯

身丈（肩から） ４尺２寸５分（１６１．０ｃｍ）

Ｙ3079 絽 夏物 袋帯 クリーム オレンジ すすき おしゃれ

裄 １尺７寸５分（６６．３ｃｍ）

おまとめ ミミ様専用です 単衣 結城紬の名門【奥順】はたおり娘 美品のお着物です

前巾 ６寸３分（２３．８ｃｍ）

正絹新品未使用西陣織六通帯★超逸品★金糸織り込み品

後巾 ７寸７分（２９．２ｃｍ）

小千谷紬 つなぎ絣 横段絵絣 紺色系 真綿紬

袖丈 １尺２寸３分（４６．６ｃｍ）

和装花嫁 本振袖 手描き「水色裾群青 図案化の花に蝶の舞い」No.116

袖巾 ８寸７分（３３．０ｃｍ）

★〜天然石 ブルーリップルジャスパー 風鈴に紫陽花 浴衣 帯留め40×30〜★



【KAZU25様 専用】うそつき半襦袢 白本麻 一式

※身丈で８cm、 裄で３cm、 袖丈で４cm 出すことが出来ます。

小学生卒業式 袴簡単着付け6点セット（着付けガイド付き）＋髪飾り

（当方では仕立てなおしは承っておりませんのでご了承下さいませ。）

新品 西陣織 袋帯 ふくい フォーマル 正絹 金糸 正倉院文様 訪問着 着物



道行 染織工芸作家【田村信之】京友禅 正絹 紫色 三角散らし 着物コート



K581厳選逸品 塩瀬 作家物 手描き友禅染め 薄桜色地 高級美術名古屋帯



金糸 紫 七宝 吉祥柄 六通袋帯 振袖可

●状態：シミ・汚れなし。 状態はとても綺麗です。 （手縫い仕立て）

縮緬名古屋帯



東京ますいわ屋の袋帯



ZY367 黒留袖 金駒刺繍 作家物 落款 宝尽くし 鶴 文箱 吉祥文様 名品



正絹 名古屋帯 お太鼓柄 鳥柄（グレー系）

●素材：「正絹」

草履 バッグ セット フォーマル 留袖 訪問着 wzouribag27-2-M



高級草履 低反発 ラフィア×ラフィア



本場染め大島



本場大島紬 訪問着 着物 染大島 金彩加工 裄63.5 Ｓ 新古品 sn443

●商品説明

花嫁かんざしセット 桂由美 金銀薔薇 スワロフスキーカットガラス



カレンブロッソと仙福屋さんのコラボ

こちらのお品は「単衣」ですので５月、６月、９月にお召頂ければと思います。

浴衣反物 浜辺美波さん着用



辻が花絞りの訪問着

居敷当ては付いておりません。

【単衣】正絹 上質な紬 絞り 居敷当てあり こげ茶系



205mn16◆逸品！上品 バティック 綿 名古屋帯 ジャワ更紗◆未使用品美品

とてもしなやかなさらりとした風合いが着心地良い単衣の紬地、

（むぎ様ご購入） 帯



【夏名古屋帯】ベージュ/紗/八寸/大きなお花/マリメッコ風/ざっくり/369cm

ぼそや節も味わい豊かな濃紺色地に青色の織柄となっております。

千代田衿 長コート 単衣 綸子 金通し 流水 臙脂 茶 深緑



《#Kira11》超美品⭐️着物 袷 紬 小紋 生成り色 グレー濃淡 菊



久留米絣反物２



専用帯518 ●高級 正絹 辻ヶ花 絞り 袋帯



証紙あり 正絹 新品 未使用品 本場大島紬 全通袋帯 リバーシブル No2306



【2779】夏着物 訪問着 付下げ 紫 単品販売♪

※着物旅に相応しい軽やかさに洒落心を満たす単衣仕立ての紬地のお洒落な紬着尺です。

共箱付き☆袋帯《つばさ・対図全通柄能装束文様》



★ 美品 袋帯 白 とんぼ 水 ★ r239

帯や小物次第で様々な表情を演出し自分らしい個性を表現できる逸品です。

麻 夏名古屋帯 仕立て上がり 未使用



本場筑前博多織 正絹 浴衣 着物 白 献上柄 半幅帯 単衣 四寸ゆかた帯３１

単衣は数が少なく、手に入りにくくなっております。

【美品】正絹 佐賀錦袋帯 金地に七色の吉祥文様



【新品未使用 仕付けあり】やまとの着物 松・紅葉・菊など



東レシルック 反物 夏着物 絽縮緬



【単衣】正絹 紬お着物 色無地 オレンジ



k-461 半額35800→17900藤娘きぬたや 訪問着 正絹 広衿 袷 着物

（注）プロフィール欄をご覧くださいませ。

値下げ交渉ＯＫ！紬地 なごや帯 正絹 Ｘ７０５



本鼈甲 かんざし 螺鈿 金蒔絵 べっ甲 簪 金蒔絵 在銘 115 和装小物 着物



着物リメイク レディース 紬のセットアップ



【S921】着物 袋帯 六通 桜 刺繍 黒×えんじ 432㎝



［7035］本場白大島紬 9マルキ 白泥 枝梅文様 正絹 着物 袷

#紬

nadia様 専用 和洋折衷コーデ ２セット

#着付け

蛇の目傘 番傘 二本組 朱 紺 和傘 傘 着物 舞踊 大衆演劇 和装 小物 撮影

#正絹

販売済 市松に大きな更紗 アンティークなごや帯 j437

#着物

【未使用品】夏小紋着物 絽 正絹 組紐 kimono A-1216

#和装

椿 和装バッグ&厚底草履セット

#きもの

みーにゃん様専用2点

#稽古

【友禅】落款有 おしどり 五つ紋

#単衣

九寸名古屋帯 弓浜絣 綿 村上絣織物謹製 証紙付き 未使用 m-3s1241

#夏物

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー...ブルー着物種類...紬●着用身長：身長１５４ｃｍ～１６０ｃｍ●寸法身丈（肩から） ４尺２寸５分（１６１．０ｃｍ）裄 １尺７寸５分（６６．３ｃｍ） 前巾 ６寸３分（２３．８ｃｍ）後巾 ７寸７分（２９．２ｃｍ） 袖丈 １尺２寸３分（４６．６ｃｍ）袖巾 ８寸７分（３３．０ｃｍ） ※身丈で８cm、 裄で３cm、 袖丈で４cm 出すことが出来ます。（当方では仕立てなおしは承っておりませんのでご了承下さいませ。） ●状態：シミ・汚れなし。 状態はとても綺麗です。 （手縫い仕立て）●素材：「正絹」 ●商品説明こちらのお品は「単衣」ですので５月、６月、９月にお召頂ければと思います。居敷当ては付いておりません。とてもしなやかなさらりとした風合いが着心地良い単衣の紬地、ぼそや節も味わい豊かな濃紺色地に青色の織柄となっております。※着物旅に相応しい軽やかさに洒落心を満たす単衣仕立ての紬地のお洒落な紬着尺です。帯や小物次第で様々な表情を演出し自分らしい個性を表現できる逸品です。単衣は数が少なく、手に入りにくくなっております。（注）プロフィール欄をご覧くださいませ。#紬#着付け#正絹#着物#和装#きもの#稽古#単衣#夏物

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

値下げ交渉ＯＫ！夏物 裄長め 駒絽 黒地系 訪問着 正絹 Ｕ７０５訪問着 正絹 豪華桜金箔刺繍文様 作家物最終価格！卒業式入学式に♪着物帯セット売りセール価格NO-244 名古屋帯 アンティーク 花柄 華柄 抽象柄 紫 ペイズリー柄コート地 ふくれ織 辻ヶ花 滅紫色 正絹 反物