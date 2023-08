代引き手数料無料 Honey mi Honey レザーポケット パフ ボーダー トップス 長袖 Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

・Honey mi Honey レザー ポケット パフ ボーダー トップス

◯ブランド:Honey mi Honey ハニーミーハニー

• ハニーミーハニーの店舗で購入しました。

◯【トップス】

[商品説明]

・デザインが素敵です☆

・パフ感が素敵ですよ❤︎

・三角ポケットがレザーで、

ワンポイントで素敵 ♡

・ベストと合わせると更に可愛いですよ♡

・商品状態:一度のみ

※素材により、着用感はございます。

ご理解頂けるお客様のみご購入宜しくお願い致します。

→レザーポケットが薄っすらお色みが薄れています。

気にならないと思う程度ですが、

感じ方は個人差がございますので

ご理解頂けるお客様のみご購入宜しくお願い致します。

・お色: ホワイト & ピンク

・サイズ:F(※フリーサイズ)

・素材:表地ポリエステル47%、

モダール28%、綿19%、

Honey mi Honey レザーポケット パフ ボーダー トップス 長袖

ポリウレタン6%、

ポケット布ポリエステル50%、

ポリウレタン50%

Honey mi Honey レザーポケット パフ ボーダー トップス 長袖

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ハニーミーハニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

・Honey mi Honey レザー ポケット パフ ボーダー トップス ◯ブランド:Honey mi Honey ハニーミーハニー • ハニーミーハニーの店舗で購入しました。◯【トップス】[商品説明]・デザインが素敵です☆・パフ感が素敵ですよ❤︎・三角ポケットがレザーで、 ワンポイントで素敵 ♡・ベストと合わせると更に可愛いですよ♡・商品状態:一度のみ※素材により、着用感はございます。 ご理解頂けるお客様のみご購入宜しくお願い致します。→レザーポケットが薄っすらお色みが薄れています。 気にならないと思う程度ですが、 感じ方は個人差がございますので ご理解頂けるお客様のみご購入宜しくお願い致します。・お色: ホワイト & ピンク ・サイズ:F(※フリーサイズ) ・素材:表地ポリエステル47%、 モダール28%、綿19%、 ポリウレタン6%、 ポケット布ポリエステル50%、 ポリウレタン50%Honey mi Honey レザーポケット パフ ボーダー トップス 長袖

