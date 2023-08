お歳暮 92Mイラスト『近視の姉 水着Ver.』 完成品フィギュア コミック/アニメ

新品未開封品です。

ブランド名

ユニオンクリエイティブ

造形師

カーブモデルズ

製品仕様

彩色済み完成品フィギュア

【サイズ】全高約260mm

【素材】ATBC-PVC/ABS

【セット内容一覧】

フィギュア本体

台座

解説

原型:カーブモデルズ

PAINT:デザインココ

イラストレーター“92M”氏の人気イラストシリーズの『近視の姉』が水着姿にて登場。

抜群のプロポーションを完全再現!

見どころ満載なフィギュアとなっています。

是非、お手元でお楽しみください!!

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

