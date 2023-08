独創的 ドラゴンボール超★ワールドコレクタブル★フィギュア★カリン様★ヤジロベー★全6種 コミック/アニメ

即購入OK。コメント不要。

新品 MG ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka

1週間以内に発送しますがお急ぎ対応できません。

全6種セットになります。

孫悟空

界王様

ミスターサタン

魔人ブウ

カリン様

ヤジロベエ

ヤジロベー

商品はアミューズメントで取りコレクションしていたものです。暗所保管のため焼けなどもなく状態は比較的良好ですがアミューズメント品なのでつめの後などある可能性もあります。

また一度人の手に渡っていることをご了承いただける方のみ購入お願いします。

発送はメルカリ便(宅配便コンパクト)を使用します。(追跡可、保証アリ)

⚠️値下げ、取置不可

この類のコメントは削除します。

相場見てある程度安く出してます。

よろしくお願いします。

ドラゴンボール

DRAGON BALL

ワールドコレクタブルフィギュア

ワーコレ

コレクションフィギュア

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

