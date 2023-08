最新コレックション 自転車 折りたたみ 20インチ 6段変速　ブラックカゴ鍵　ライト シマノ 自転車本体

注:傷があります

新品未使用

特殊大型サイズに対応している配送会社での発送・配送となります。

配送会社が配送時の確認や連絡の際に「電話番号」が必要となります。

その為お手数おかけしますが、ご購入後に「取引メッセージ」より電話番号のご連絡お願いいたします。

※取引メッセージは「出品者」と「購入者」のみ見れる仕様です。

【商品仕様】

・サイズ(全長×幅×高さ):約148××56×94cm

・折りたたみ時:約80×33×55cm

・梱包・箱サイズ:約82×33×58cm

・重量:約14.6Kg

・サドル高:約63-85cm

・ハンドル高:約89.5-94cm

・適応身長:145cm以上

・適応体重:75kg未満

・タイヤサイズ:20×1.75(英式バルブ)

【スペック】

・シマノ6段変速機(サムシフト)

・ミニLEDライト付属

・ワイヤー錠付属

・前後フェンダー(泥除け)

・ダブルギヤ(チェーン)ガード

・片足スタンド

・ベル

.カゴ

・キャリパーブレーキ(前)

・バンドブレーキ(後)

・PL保険加入済み

・JISレベルフレーム耐振試験合格

・組み立て用簡易工具付属

☆送料無料

※当製品は商品到着後、ハンドル・サドルの装着、ペダルの取り付けが必要です。

ギヤ・ブレーキは配送時に緩みが生じ、再調整が必要になる場合がございます。

その際は、お客様で調整をお願いしております。

【送料につきまして】

北海道、沖縄、離島への配送は別途送料お見積りとなります。購入前にコメントにてお問い合わせくださいませ。

値下げ不可

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

