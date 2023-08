ご覧いただきありがとうございます^^

◆ブランド◆

・LEVI'S VINTAGE CLOTHING(リーバイスヴィンテージクロージング)

◆アイテム◆

・チノワークパンツ

◆商品説明◆

・1920年代のワークウェアからインスパイアされたヴィンテージ感溢れるディテールが魅力の一枚。ペイントカスタムを施した一点物です。

◆表記サイズ◆

・32

◆実寸(平置き)

・ウエスト:約41 cm

・股上:約32 cm

・股下:約67 cm

・わたり:約32 cm(太もも付け根)

・裾幅:約23 cm

※ 多少の誤差はご了承ください。

◆価格◆

・¥26,400

◆カラー◆

・ブラウン

※ 色味はスマホなどの画面の設定やモニターの種類により多少異なる場合があります。

◆素材◆

・コットン100%

◆着画モデル◆

・身長175cm体重59kg ゆとりのあるサイズ感

◆その他◆

・ご購入後、当日〜翌日発送を心がけています。諸事情により遅れる際は取引メッセージにてお知らせいたします。

・宜しければプロフをお読みいただいてからご検討下さい。

・最後までご覧いただきありがとうございました^^

K2-32

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイスビンテージクロージング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイスビンテージクロージング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

