SnowManのアルバム初回限定盤A.Bセットです。

ファーストアルバムです。

CD.DVD共に盤面に傷や汚れ等なく再生可能です。

付属品も全て揃っています!

⚠︎値下げ、バラ売りできません(>人<;)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

