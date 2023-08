春のコレクション ★ Canon キヤノン EXTENDER EF 1.4xⅢ エクステンダー レンズ(ズーム)

ご覧頂きまして、ありがとうございます♪

☆コンディション

使用感少なく非常に綺麗な状態です。

商品画像を沢山ご用意いたしましたので、

細部まで、ご確認ください。

自信を持ってお勧めできる商品です!

☆光学チェック

カビ、くもりなく

撮影に影響する不具合ございません。

高い描写力をお楽しみいただける商品です。

☆動作チェック

各種正常に動作しております。

☆お届けする商品

■写真に写っているものが全てです。

元箱にキャンペーン応募の為の切り抜きあります。

※写真に写っていないものは付属しません。

万が一の初期不良(ジャンク品を除く)には返品、返金対応

させていただきます。

安心してお買い求めください♪

他にもカメラ関連の物を多数出品しています。ぜひご覧くださいませ^^

⇒ #TISO 9344

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

