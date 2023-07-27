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日本に 【2点セット希望】BOTTEGA VENETAカードケース コインケース 折り財布

商品の説明

ボッテガヴェネタのカードケース・コインケースです。
断捨離！Maison Margiela財布S56UI0128P4303T8013
5.6枚目に出てくる黒いものは出品してないですごめんなさい。(写真撮った後に売るのやめました、、撮り直すのが面倒です。
✨良品✨　ルイヴィトン　モノグラム　ポルトフォイユ　マルコ　財布　折り財布

Naing zin様専用　グッチ　GUCCI 財布
【カードケース】
GUCCI ダブルジップ ラウンドファスナー 長財布 トラベルポーチ
外、内：ブルー
GANZO コードバン ワイルドスワンズ WILDSWANS cordovan
定価：50000円
実用なし　TUMI　パスポートケース　折り財布　カードケース　黒　レザー　箱

名も無き革職人様
カードケースとして使っていましたが、お札を折って入れれば小さいお財布としても使えます。
スロウ　シェルコードバン　札入れ
3つに分かれているので、小銭も入ります。
Zzzzzzz様専用

GUCCI オフィディア 折り財布 GGマーモント シェリーライン
こちらは、カードを入れていただけで使ってはないので
自身購入visvim ICT DOWN MUFFLER KOFU INDIGO
ほぼ未使用です。汚れ、シワなしです。
極美品 セリーヌ ラージストラップ リザード 二つ折り財布 53

ルイヴィトン メンズ二つ折り財布

☆美品☆ルイヴィトン ダミエグラフィット アメリゴNM 正規品
【コインケース】
ボッテガヴェネタ　BOTTEGA VENETA　二つ折り財布
外、内：ブルー
人気✴︎希少✴︎美品✴︎GANZO ブライドル レザー 長財布 ブラウン 高級 薄型
定価：44000円
イルビゾンテ　折り財布　【ブラック】メンズ・レディース

ポールスミス 折り財布 サイクルグローブ プリント ロゴ 小銭入れ コンパクト
こちらはコインケースで、カードなどは入りません。
ディオール オブリーク ギャラクシー レザー 3つ折りウォレット メンズ 財布
こちらもカードケース同様、小銭を入れて放置していましたので、ほぼ未使用です。
【箱付】ダミエ　二つ折り財布　財布
汚れ、シワなしです。
BOTTEGA VENETA 新品　三つ折り財布

【美品‼️】イルビゾンテ　二つ折り財布　ブラック

VALENTINO GARAVANI ユニセックスミニ財布　訳アリ
・できれば2点セットで購入していただきたいので、
《 Maison Margiela 》レザー クリップ ウォレット 財布
2点セットの価格で出品しております。(単品で購入いただくより安くしております)
ロエベ 長財布 財布 アナグラム ロゴ レザー 三つ折り レッド
・単品ご希望の方いらっしゃいましたらコメントください。考えます。
m+エムピウ　MILLEFOGLIE2 Pigコニャック　新品未使用
・黒いやつはサイズ比較のために置いており、現在は販売しておりませんが、ご希望の場合ご連絡ください。
Maison Margiera メゾンマルジェラ 二つ折り財布
・都内の銀座店、新宿伊勢丹店で購入しました。

左利き【抽選限定品】millefoglie II P25 (LH) ネイビー 紺

商品の情報

ブランドボッテガヴェネタ
商品の状態目立った傷や汚れなし

最終値下げ！早い者勝ち！！ディオールパスポートカバー

新品未使用　Whitehouse Cox ホワイトハウスコックス 三つ折り財布

★美品★ルイヴィトン 3830　マルコ 　モノグラム　大人気　2つ折り財布

HERMES エルメス パスケース カードケース ブラック ヴォーエプソン

正規品　ルイヴィトン エピ 二つ折り財布
ボッテガヴェネタのカードケース・コインケースです。5.6枚目に出てくる黒いものは出品してないですごめんなさい。(写真撮った後に売るのやめました、、撮り直すのが面倒です。【カードケース】外、内：ブルー定価：50000円カードケースとして使っていましたが、お札を折って入れれば小さいお財布としても使えます。3つに分かれているので、小銭も入ります。こちらは、カードを入れていただけで使ってはないのでほぼ未使用です。汚れ、シワなしです。【コインケース】外、内：ブルー定価：44000円こちらはコインケースで、カードなどは入りません。こちらもカードケース同様、小銭を入れて放置していましたので、ほぼ未使用です。汚れ、シワなしです。・できれば2点セットで購入していただきたいので、 2点セットの価格で出品しております。(単品で購入いただくより安くしております)・単品ご希望の方いらっしゃいましたらコメントください。考えます。・黒いやつはサイズ比較のために置いており、現在は販売しておりませんが、ご希望の場合ご連絡ください。・都内の銀座店、新宿伊勢丹店で購入しました。

商品の情報

ブランドボッテガヴェネタ
商品の状態目立った傷や汚れなし

日本に 【2点セット希望】BOTTEGA VENETAカードケース コインケース 折り財布

40分钟前

日本に 【2点セット希望】BOTTEGA VENETAカードケース コインケース 折り財布

¥80,000 ¥42,400

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 1700

本人確認済
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コメント (5)

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2点セット】BOTTEGA VENETAカードケース コインケース | doutorferidas

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