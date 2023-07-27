日本に 【2点セット希望】BOTTEGA VENETAカードケース コインケース 折り財布

ボッテガヴェネタのカードケース・コインケースです。

断捨離！Maison Margiela財布S56UI0128P4303T8013

5.6枚目に出てくる黒いものは出品してないですごめんなさい。(写真撮った後に売るのやめました、、撮り直すのが面倒です。

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Naing zin様専用 グッチ GUCCI 財布

【カードケース】

GUCCI ダブルジップ ラウンドファスナー 長財布 トラベルポーチ

外、内：ブルー

GANZO コードバン ワイルドスワンズ WILDSWANS cordovan

定価：50000円

実用なし TUMI パスポートケース 折り財布 カードケース 黒 レザー 箱



名も無き革職人様

カードケースとして使っていましたが、お札を折って入れれば小さいお財布としても使えます。

スロウ シェルコードバン 札入れ

3つに分かれているので、小銭も入ります。

Zzzzzzz様専用



GUCCI オフィディア 折り財布 GGマーモント シェリーライン

こちらは、カードを入れていただけで使ってはないので

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ほぼ未使用です。汚れ、シワなしです。

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【コインケース】

ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA 二つ折り財布

外、内：ブルー

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定価：44000円

イルビゾンテ 折り財布 【ブラック】メンズ・レディース



ポールスミス 折り財布 サイクルグローブ プリント ロゴ 小銭入れ コンパクト

こちらはコインケースで、カードなどは入りません。

ディオール オブリーク ギャラクシー レザー 3つ折りウォレット メンズ 財布

こちらもカードケース同様、小銭を入れて放置していましたので、ほぼ未使用です。

【箱付】ダミエ 二つ折り財布 財布

汚れ、シワなしです。

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・できれば2点セットで購入していただきたいので、

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2点セットの価格で出品しております。(単品で購入いただくより安くしております)

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・単品ご希望の方いらっしゃいましたらコメントください。考えます。

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・黒いやつはサイズ比較のために置いており、現在は販売しておりませんが、ご希望の場合ご連絡ください。

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・都内の銀座店、新宿伊勢丹店で購入しました。

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ボッテガヴェネタのカードケース・コインケースです。5.6枚目に出てくる黒いものは出品してないですごめんなさい。(写真撮った後に売るのやめました、、撮り直すのが面倒です。【カードケース】外、内：ブルー定価：50000円カードケースとして使っていましたが、お札を折って入れれば小さいお財布としても使えます。3つに分かれているので、小銭も入ります。こちらは、カードを入れていただけで使ってはないのでほぼ未使用です。汚れ、シワなしです。【コインケース】外、内：ブルー定価：44000円こちらはコインケースで、カードなどは入りません。こちらもカードケース同様、小銭を入れて放置していましたので、ほぼ未使用です。汚れ、シワなしです。・できれば2点セットで購入していただきたいので、 2点セットの価格で出品しております。(単品で購入いただくより安くしております)・単品ご希望の方いらっしゃいましたらコメントください。考えます。・黒いやつはサイズ比較のために置いており、現在は販売しておりませんが、ご希望の場合ご連絡ください。・都内の銀座店、新宿伊勢丹店で購入しました。

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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