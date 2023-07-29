【高価値】 ローデッド ダービッシュのFlex 2 スケートボード

ローデッド ダービッシュのFlex 2ロングスケートボードです。

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Pumpingでクルージングするもよし、ステップを踏んでダンシングするもよし。

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まだまだ現役で使えるボードです。サーフィンやスノーボードのオフトレにも。

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ぜひ竹の反発で気持ち良くなってください。

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デッキ; Loaded Dervish Flex 2

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すでに廃盤になっている物なのでこの機会にいかがでしょうか？？

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発送はプチプチに巻いての発送になります。

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ローデッド ダービッシュのFlex 2

ご購入後、キャンセル、返金、返品、交換はできません。ご了承の上、ご購入お願いしま

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ローデッド ダービッシュのFlex 2ロングスケートボードです。Pumpingでクルージングするもよし、ステップを踏んでダンシングするもよし。まだまだ現役で使えるボードです。サーフィンやスノーボードのオフトレにも。ぜひ竹の反発で気持ち良くなってください。デッキ; Loaded Dervish Flex 2すでに廃盤になっている物なのでこの機会にいかがでしょうか？？発送はプチプチに巻いての発送になります。コメントお待ちしております。即購入できます^_^ご購入後、キャンセル、返金、返品、交換はできません。ご了承の上、ご購入お願いしま

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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