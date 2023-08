スーパーセール期間限定 【miku☆様】 フォクシー ハリ素材 大きめサイズ 40 ワンピース ロング. ひざ丈ワンピース

♡ブランド、アイテム

FOXEY シルクを使用したタックロングワンピースです。

飽きのこない定番デザインで、裏地はレースが施してあります。

デートやお出掛けにはもちろん、きちんと感もありますので入学式や学校行事など、幅広く活躍してくれます。

♡サイズ

レディースワンピース

サイズ:40サイズ

肩幅:37.5cm

身幅:42cm

ウエスト36cm

着丈:89cm

平置き実寸。1.2cmの誤差はお許しください。

♡カラー

ネイビー

濃紺

紺

♡素材

絹

裏地

キュプラ

♡状態

良好です。大きなダメージや汚れは見当たりません。

写真では光の加減で薄く見える部分がありますが、実物は色褪せなどありません。

♡配送

簡易包装にて即日〜2日程度で匿名発送いたします。

基本的にらくらくメルカリ便で送っています。

※梱包時にサイズによっては予告なくゆうゆうメルカリ便に変更する場合もありますのでご了承くださいませ。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フォクシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フォクシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

