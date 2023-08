FOXEY

2016年のお品です。

定価 は16〜17万円ほど。

お色: リッチグレー

素材: 毛100%

size: Free

(一般的なMサイズくらい、フォクシー38のサイズ感です)

総丈約86cm (肩~裾)

袖丈約55cm (肩~袖口)少し長めなので折っていました。

肩幅約39cm

柔らかく暖かな着心地で、秋〜真冬にも着ていました。

(色違いのブラックよりややふんわり肉厚でした)

ボリュームたっぷりの美しいフレアラインがエレガントです。

レザーベルト2点留め。両サイドにポケットあり。

気に入って何度か着用したので細かな毛羽立ちはありますが、全体的に美品です。レザーベルトにはやや使用感あります。写真をご参照ください。

子どもに汚されるのがイヤで、なかなか出番がありません。身長152cmだと少し長めに感じるので、身長160cm前後の方だとより素敵に着こなしていただけるかと思います。

発送の際は折り畳んで軽く圧縮する可能性があります。たたみシワはご容赦ください。

おまとめで値下げできますのでコメントください。

出品に迷いがあるので、突然削除する可能性があります。ご了承ください。

#フォクシー #ニットコート #コート #RENE

着丈···ロング

フード···フードなし

柄・デザイン···無地

季節感···秋、冬

カラー···グレー

素材···ウール

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フォクシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

