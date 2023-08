特売 BABYMETAL 新品 JACK-O-LAND ベビメタ KIDSコスチューム アイドル

ベビーメタル x ジャック・オー・ランドのコラボ キッズコスチュームです。

ベビーメタル x ジャック・オー・ランドのコラボ キッズコスチュームです。新品未開封となります。サイズは120cmです。写真2枚目の展示画像の一番手前に骨ロンパースが映っていますが、こちらは付属しませんのでご注意ください。箱の裏面に軽い凹みがございますため「やや傷や汚れあり」として出品しております。その分お安くしておりますのでご了承くださいませ。【商品説明】2016年10月29日(土)・30日(日)、横浜アリーナにてハロウィンイベント開催HELLOWEEN'S FES 2016「ジャック・オー・ランド」BABYMETAL × ジャックオーランド のコラボグッズは、メンバーの衣装をモチーフに作られたヘアゴム付きのKIDSコスチューム!【その他】商品が傷まないよう、丁寧に梱包して配送させていただきます。未開封のお品物となりますが、自宅保管の為、過度に神経質な方はご遠慮下さい。当方は喫煙者ではありません。またペット等も飼っておりません。すり替え防止の為キャンセル、返品、交換等は出来ませんのでご了承下さい。よろしくお願いいたします。#中元すず香#水野由結#菊地最愛#SU-METAL#YUIMETAL#MOAMETAL

