GUCCI

GUCCIスニーカー ライトン38 ベージュ本皮原産国 イタリアソール4.5 cm購入場所 都内百貨店 GUCCI購入時期 2023.01購入価格 14万ブティックと室内で2回試着しました。ひとめぼれして購入しましたが出番がなさそうなので出品いたします。イタリアのサイズ38なので日本サイズ25cmになります。室内での試着のみのためスレはありません。新品に近いとても綺麗な状態です。底の下部に薄い汚れがございます。お写真にてご確認お願いいたします。写真のもの全てお送りいたします。

