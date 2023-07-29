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ファッション 値下げ！marimekko マリメッコ　リュック　BUDDY リュック/バックパック

商品の説明

カラー···ブラック
美品　コール・ハーン　3way　バッグ
柄・デザイン···無地
シーバイクロエ　リュック　ジョイライダー ブラック ナイロン スターチャーム

コーチ(COACH)×スヌーピー(PEANUTS)コラボ商品リュック
マリメッコ　バディ
ルボナー　リュック　キャッツ　ねこバッグ
数年前に購入しました。
値下げ！marimekko マリメッコ　リュック　BUDDY
同型のリュックが使いやすく購入しましたがリュック自体使用しなくなったため出品いたします。
ランバンオンブルー　 リュックショルダー　2way バックパック　リボン　美品
購入時のままたたんだ状態になっています。
サンローラン　バックパック　リュック　ミニ　トイシティ
マットなカラナビがついていますが（カラナビを通すリングと接触するため）元から細かい傷が多少ありました。
エルメス トートバッグ フェルト＆レザー 希少 美品 最終値下げ
なるべく小さく丸めての発送を考えております。

マリメッコ リュック バックパック ハンドバッグ モノトーン A4 お出かけ

商品の情報

ブランドマリメッコ
商品の状態新品、未使用

マイケルコース　総柄リュック

【未使用】ディズニー バックパック ♡不思議の国のアリス♡

★新品未使用★Pieni Unikko Erika バックパック
カラー···ブラック柄・デザイン···無地マリメッコ　バディ数年前に購入しました。同型のリュックが使いやすく購入しましたがリュック自体使用しなくなったため出品いたします。購入時のままたたんだ状態になっています。マットなカラナビがついていますが（カラナビを通すリングと接触するため）元から細かい傷が多少ありました。なるべく小さく丸めての発送を考えております。

商品の情報

ブランドマリメッコ
商品の状態新品、未使用

ファッション 値下げ！marimekko マリメッコ　リュック　BUDDY リュック/バックパック

40分钟前

ファッション 値下げ！marimekko マリメッコ　リュック　BUDDY リュック/バックパック

¥12,000 ¥10,200

(税込) 送料込み
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