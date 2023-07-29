ファッション 値下げ！marimekko マリメッコ　リュック　BUDDY リュック/バックパック

カラー···ブラック

美品 コール・ハーン 3way バッグ

柄・デザイン···無地

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コーチ(COACH)×スヌーピー(PEANUTS)コラボ商品リュック

マリメッコ バディ

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数年前に購入しました。

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同型のリュックが使いやすく購入しましたがリュック自体使用しなくなったため出品いたします。

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購入時のままたたんだ状態になっています。

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マットなカラナビがついていますが（カラナビを通すリングと接触するため）元から細かい傷が多少ありました。

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なるべく小さく丸めての発送を考えております。

商品の情報 ブランド マリメッコ 商品の状態 新品、未使用

カラー···ブラック柄・デザイン···無地マリメッコ バディ数年前に購入しました。同型のリュックが使いやすく購入しましたがリュック自体使用しなくなったため出品いたします。購入時のままたたんだ状態になっています。マットなカラナビがついていますが（カラナビを通すリングと接触するため）元から細かい傷が多少ありました。なるべく小さく丸めての発送を考えております。

商品の情報 ブランド マリメッコ 商品の状態 新品、未使用

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