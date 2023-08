【全商品オープニング価格 特別価格】 ステューシー　ハーフジップ　ベロア　スウェット　トレーナー　茶　Lサイズ スウェット

"#まことVTG :出品中商品一覧です。

■商品説明

stussy のハーフジップ ベロア プルオーバーです。

サイズはLサイズ。大き目です。日本XL程度。

カラーはブラウンbrown。

目立った傷汚れなくきれいな状態です。

お早めにどうぞ。

■ブランド

stussy

■カラー

茶

■デザイン

ベロア素材 ハーフジッププルオーバー

■詳細サイズ

表記:L

着丈:72

身幅:57

袖丈:67

肩幅:49

■状態ランク

【A】目立った傷や汚れなし(若干の古着感、着用感はあるものの全体的に綺麗な状態)

■状態詳細

目立った傷や汚れ無し。

■発送

送料無料。佐川急便での発送です。

丁寧な梱包を心がけています。

管理番号 : 17262210

90s 80s 古着 ヴィンテージ ビンテージ ゆるだぼ

古着女子 オーバーサイズ 古着屋 "

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

