最安値挑戦！ バイエルン　ビンテージサッカーtシャツ Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

バイエルンミュンヘン 98-99 Bayern Munich Homeユニフォーム

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表記はXXLですが、日本人のXLくらいのイメージです。

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175cmで軽くオーバーに着れます。

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着丈75cm

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身幅63cm

Yngwie Malmsteen ロンT 長袖Tシャツ バンドT ビンテージ

裄丈64cm

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

バイエルンミュンヘン 98-99 Bayern Munich Homeユニフォーム 表記はXXLですが、日本人のXLくらいのイメージです。175cmで軽くオーバーに着れます。ビンテージサッカーtシャツビンテージフットボールtシャツadidas アディダス イングランド製 90s OPEL オペル ブンデスリーガ着丈75cm身幅63cm裄丈64cm

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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