ご覧いただきありがとうございます✨

基本的に即日発送させて頂いております!

即購入対応しております✨

以下内容及びプロフィール欄ご参照下さい。

■カテゴリー

Tシャツ 半袖 オール オーバー ロゴ

プリンテッド 2019AW 19SS

■ブランド

Louis Vuitton ルイヴィトン

■カラー

ブラック 黒

■サイズ

Mサイズ

下記素人採寸となります事ご了承下さい。

肩幅:48cm

身幅:54cm

袖丈:21cm

着丈:70cm

■素材

コットン100%

■発送方法

折り畳んで最安値方法にて発送予定です

■商品説明

名古屋百貨店にて購入しております。

何度も着用したused品となります。

2019AW数量限定モデル。

全体的に大きな汚れはみあたりませんが

プリント部分が割れている箇所が全体的に御座います

used品であることご理解ある方のみ

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルイヴィトン 商品の状態 傷や汚れあり

