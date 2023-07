ご覧頂きありがとうございます。

【 サイズ 】

7 XL くらい

詳細サイズ写真参考お願いします

■実寸

・肩幅:50cm

・身幅:59cm

・着丈:87cm

・袖丈:27cm

( 多少の誤差はご了承下さい。)

【 商品詳細】

使用感有

良好古着

その他類似品オススメ

#LLYITSHIRT

ヴィンテージ商品オススメ

#LLYIVINTAGE

■注意事項

※古着お品物なので、

見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。

新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。

No. 010-080-791

ヴィンテージ

ゴルフ

ゴルファー

カジュアル

長袖

ロングTシャツ

左右対称

ストリート

ヴィンテージ

vintage

RUDE GALLERY

ルイスレザー

ロストコントロール

GERUGA ゲルガ

マジカルデザイン

アンダーカバー

undercover

ratsラッツ

patagonia パタゴニア

the northface ザ ノースフェイス

Colombia コロンビア

WILD THINGS ワイルドシングス

L.L.Bean エルエルビーン

GREGORY グレゴリー

gramicci グラミチ

CHUMS チャムス

SHANTII シャンティ

remilla レミーラ

levi's リーバイス

wrangler ラングラー

lee リー

STUSSY ステューシー

champion チャンピオン

TOMMY HILFIGER トミーヒルフィガー

NIKE ナイキ

ralphLauren ラルフローレン

carhartt カーハート

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ラコステ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。□ 古着 ポロシャツ□80-90年代ラコステ LACOSTEスペインSpain刺繍 ロゴTシャツ薄い茶系 クリーム カラーポロシャツビックシルエットシンプルなデザインで使いやすいです☺︎ユニセックス○デザインが気に入った方は是非✧【 サイズ 】 7 XL くらい 詳細サイズ写真参考お願いします■実寸 ・肩幅:50cm・身幅:59cm・着丈:87cm・袖丈:27cm( 多少の誤差はご了承下さい。)【 商品詳細】使用感有良好古着その他類似品オススメ#LLYITSHIRTヴィンテージ商品オススメ#LLYIVINTAGE■注意事項※古着お品物なので、見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。No. 010-080-791ヴィンテージゴルフゴルファーカジュアル長袖ロングTシャツ左右対称ストリートヴィンテージvintageRUDE GALLERYルイスレザーロストコントロールGERUGA ゲルガ マジカルデザインアンダーカバーundercoverratsラッツpatagonia パタゴニアthe northface ザ ノースフェイスColombia コロンビアWILD THINGS ワイルドシングスL.L.Bean エルエルビーンGREGORY グレゴリーgramicci グラミチCHUMS チャムスSHANTII シャンティremilla レミーラlevi's リーバイスwrangler ラングラーlee リー STUSSY ステューシーchampion チャンピオンTOMMY HILFIGER トミーヒルフィガー NIKE ナイキralphLauren ラルフローレンcarhartt カーハート

