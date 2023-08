中古品・未開封

アルファロメオ ジュリア 1/43

ユニフォームと数が全然違います。

配られてすぐの品を輸入しているので偽物ではありません。

比較的綺麗ですがFUNKO製品なので製造ムラや画像に反映しにくいパッケージ傷みなど気になる方は御遠慮ください。

①製造ムラ・初期不良・軽微な傷・色ムラ・画像に反映しにくい傷、汚れやパッケージ傷み、袋よれなど気になる方は購入はご遠慮します。

②購入後のいかなる梱包、発送内容の追加の指定も受付ません。

③梱包は最低限はしますが送料込みの場合は私の都合によります。

エアキャップ「気泡緩衝材」を必ず使うわけではありません。

④お支払、受け取りは迅速にお願いします発送は災害などない場合は期限内に発送しますので購入後の指定は受付ません。

※日にち時間指定はご自分でお願いします。

※主に郵便局から発送になりますので例外もありますが土日祝の発送は出来ないので宜しくお願いします。

購入は全て納得したと考えて取引させていただきます。

⑤サイズのみの質問はお答えしません商品名から、ご自分で調べてください。

よろしくお願い いたします。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

