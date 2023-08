2000年発売

【希少】Erykah Badu - Mama's Gunアナログレコード送料込み

エリカバドゥのアナログ レコード です。

CD ではありません。2LPアナログ盤 です。

希少なカラーレコードです。

購入後、数回視聴し自宅保管しています。

ジャケットには、細かなキズ、

ヨゴレがありますが、キレイな状態です。

盤は細かなキズがありますが、

ゆがみもなく、見た目では、

針飛びしそうな大きなキズはなさそうです。

状態は、あくまでも出品者の主観によるものです。

中古品としてご理解の上お求めください。

※再生確認は出来ておりません。

※完璧をお求めの方は購入をお控えください。

レコード用ビニール袋に入れて保管しています。

送料込みにてお譲りいたします。

即購入okです。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

