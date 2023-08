ご覧いただきましてありがとうございます

イーグルス・ボックス SHM-CD 紙ジャケ BOX 初版 完全生産限定盤



ティラノザウルス・レックス T・REX 2004年 紙ジャケット 5タイトル

1964年に結成されたムーディー・ブルースの第一期にあたる1972年までの名盤紙ジャケットCD5枚をセットにしました

43urban historyx 廃盤 nyhc dyingrace numb



フォーク&ポップス大全集 CD13枚組セット

「デイズ・オブ・フューチャー・パスト」

超希少・訳有8cm CDs!ジョージ ハリソン/Poor Little Girl

ブルースバンドとしてデビューしたムーディー・ブルースはシングル「ゴー・ナウ」をヒットさせますがアルバムは売れませんでした

ビートルズCDBoX

そんな彼らにレコード会社が企画したのが新しい録音技術を広めるためのデモンストレーション・レコードを創ることでした

T-Elite

オーケストラとコラボしてドヴォルザークを演奏する予定でしたがムーディー・ブルースは独自の企画を録音します

イーグルス 紙ジャケット CD 9作品セット+ふたりだけのクリスマス

それが1967年リリースの2ndアルバム「デイズ・オブ・フューチャー・パスト」です

ERIC CLAPTON SLOWHAND (3CD + DVD-A + LP)

オーケストレーションとロックの融合をはかりその後のプログレッシブ・ロックに大きな影響をあたえ

XJR様音楽CD

時間をテーマとした初のコンセプト・アルバムとなりました

Ben B. Hard / One Mo Time 激レア 値下げしました!

シングル曲「サテンの夜」は名曲の誉れが高く全米2位となりました

DOROTHY ASHBY 『AFRO-HARPING』 B0000027-02



Led Zeppelin 永遠の詩・狂熱のライヴ・究極盤 100セット限定BOX

「子どもたちの子どもたちの子どもたちへ」

映画『バットマン・フォーエバー』OST盤(音楽:エリオット・ゴールデンタール)

1969年リリースの5thアルバム

★メタリカ★ 世界限定1000枚!! ブラックアルバムシングル!!

自らのレーベル「スレッショルド・レコード」の第1弾

プレイバック・アット・ジャズ喫茶ベイシー [SA-CD] /BASIE 菅原正二

人類初の月面着陸にインスピレーションをうけ作製されました

【12"×2枚】Orbital

メロディアスでドラマティックなプログレッシブ・ロックが展開されます

【CD】LEE PERRY&THE UPSETTERS / NEWS FLASH



スティーラー STEELER / ストライク・バック STRIKE BACK

「クエスチョン・オブ・バランス」

chiL / U.B.G.i.b.g INDIE R&BCD G-RAP

1970年リリース全英1位を獲得した6thアルバム

専用TEARS OF SHATON

それまで宇宙や時間などのテーマを作品に持たせてきましたが本作品はメンバー5人が各々ソングライティングした人気曲を収録キャッチャーでメロディアスなトータル・アルバム

見本盤(未開封)ブラック・サバス/ネヴァー・セイ・ダイ



hide様専用 5枚

「童夢」

Led Zeppelin / ロザリオよ永遠に

1971年リリース全英1位の7thアルバム

ムーディ・ブルース 紙ジャケットCD5枚セット

ロックとクラッシックの見事な融合にシンセサイザーやメロトロンのテクノロジーの進歩によって更なる進化を向かえた名盤です

Black A.G. DJ Quicksilver『Paper Story』美品



ナゲッツ 4CDボックス Vol.2 国内盤

「セヴンス・ソジャーン」

Mele Maui コンサートウクレレ ハードケース、クリップチューナー付き

1972年リリースの7thアルバム

【廃盤希少 新品未開封】ミレーヌ・ファルメール 『アナモフォーゼ』

聖書でいう「7日目の安息日」をタイトルにしたこのアルバムでムーディー・ブルースはひとつの区切りとして作製されました

女性ジャズボーカル CD アルバム 25点 まとめ売り

彼らの究極のテーマ自己探求をテーマとしたトータル・アルバムです

G-rap/Gangsta Connection/Potential to ba



Frankie Valli & The Four Seasons Box

「童夢」のディスクに若干キズがありました

【専用です】ザ・クラッシュ 紙ジャケット8作品

再生には問題ありません

Ultimate Breaks & Beats Complete CD/DVD

また帯も日焼けによる脱色があります

Under the Blanket +0512の5本 primavera 3本

その他の4枚はおおむね良好です

DEEP PURPLE/The Greatest Purple SAMPLER

1997年のデジタルリマスター

LED ZEPPELIN LISTEN TO THIS EDDIE

2000年発売のブリティッシュロックレジェンドシリーズです

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきましてありがとうございます1964年に結成されたムーディー・ブルースの第一期にあたる1972年までの名盤紙ジャケットCD5枚をセットにしました「デイズ・オブ・フューチャー・パスト」ブルースバンドとしてデビューしたムーディー・ブルースはシングル「ゴー・ナウ」をヒットさせますがアルバムは売れませんでしたそんな彼らにレコード会社が企画したのが新しい録音技術を広めるためのデモンストレーション・レコードを創ることでしたオーケストラとコラボしてドヴォルザークを演奏する予定でしたがムーディー・ブルースは独自の企画を録音しますそれが1967年リリースの2ndアルバム「デイズ・オブ・フューチャー・パスト」ですオーケストレーションとロックの融合をはかりその後のプログレッシブ・ロックに大きな影響をあたえ時間をテーマとした初のコンセプト・アルバムとなりましたシングル曲「サテンの夜」は名曲の誉れが高く全米2位となりました「子どもたちの子どもたちの子どもたちへ」1969年リリースの5thアルバム自らのレーベル「スレッショルド・レコード」の第1弾人類初の月面着陸にインスピレーションをうけ作製されましたメロディアスでドラマティックなプログレッシブ・ロックが展開されます「クエスチョン・オブ・バランス」1970年リリース全英1位を獲得した6thアルバムそれまで宇宙や時間などのテーマを作品に持たせてきましたが本作品はメンバー5人が各々ソングライティングした人気曲を収録キャッチャーでメロディアスなトータル・アルバム「童夢」1971年リリース全英1位の7thアルバムロックとクラッシックの見事な融合にシンセサイザーやメロトロンのテクノロジーの進歩によって更なる進化を向かえた名盤です「セヴンス・ソジャーン」1972年リリースの7thアルバム聖書でいう「7日目の安息日」をタイトルにしたこのアルバムでムーディー・ブルースはひとつの区切りとして作製されました彼らの究極のテーマ自己探求をテーマとしたトータル・アルバムです「童夢」のディスクに若干キズがありました再生には問題ありませんまた帯も日焼けによる脱色がありますその他の4枚はおおむね良好です1997年のデジタルリマスター2000年発売のブリティッシュロックレジェンドシリーズです

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

DJ YUU / DOOING THE DOO レア見本盤(未開封)バッド・ムーン・ライジング/オーピアム・フォー・ザ・マッシズ アBABY GANGSTA NORWOOD BOULEVARD g-rapUK盤 廃盤 入手困難 セックス・ピストルズ ライブ ベストTotal Devastation OG Black Nigga様専用BECK,BOGERT&APPICE WORKINGVERSION ジェフベックアナ・ポポヴィッチ/『コンフォート・トゥ・ザ・ソウル』ミッシェル・ポルナレフ pop rock en stock 23枚組cdセット直筆サイン入りCD Taylor Swift Fearless フィアレスU2 ファンクラブ限定 Live Songs U2.COM14