超希少品です‼︎

【商品内容】

⚫︎金色で豪華に彩った雅びやかな舞扇全十二本

(長さ29cm 神展幅50cm)

⚫︎黒塗りの特製扇箱 中子は桐製の二段重ね

(31.2×34×9.5cm)

⚫︎胡麻竹製の扇立て付き

【商品説明】

1999年 三越通信販売で扇が毎月1本ずつ届きました。

気鋭の日本画家 中路道人と百七十余年の伝統を誇る京扇の老舗 宮脇賣扇庵が、伝統の技の粋をつくして手作りした「飾り舞扇」全十二本。十二ヶ月の花々が絢爛たる金彩色に艶やかに咲き誇る豪華な美術コレクション。

【価格】 ⚫︎扇 1本¥20,790(送料¥300)×12本

飾り扇全十二本と特製扇箱 中路道人/宮脇賣扇庵

⚫︎扇箱 ¥20,790

⚫︎合計 ¥273,870

1年かけて完成し一度も使用せずそのまま保管しておりました。扇箱は多少の保管の擦れはあります。

#扇

#舞扇

#花の雅

#日本画家

#中路道人

#宮脇賣扇庵

#三越

#美術コレクション

#お正月

#迎春

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

