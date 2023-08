★お値下げしました!

15,000→

ご覧いただきありがとうございます^ ^

プロフご確認ください。

おまとめ買い割引ご希望の方は、ご購入前にコメントをくださいませ。

ヴィンテージ 小花柄・ブーケ柄のフード付き長袖ブルゾン、フーディ、ヨットパーカー、ジャンバーになります。

サイズ表記無しですが、大きさ的にはMサイズ〜Lサイズくらいに感じます。

採寸値ご確認ください。

品質タグが無いので推測ですが、表地と裏地は綿・コットン生地で、裏地はキルティング風になっています。

一応薄く中綿が入っているので、少し重さがあります。

着丈約58、胸囲・身幅平置約56、肩幅約50

お色味は、赤、レッドです。

お写真だと大分鮮やかに写ってしまってますが、実物はもう少し落ち着いたくすみカラーです。

裏地と背面にはクローバー、小花柄が描かれています。

背面のブランドロゴはひび割れはありません。

目立った致命的な汚損はありませんが、ヴィンテージですので、全体的に綿生地独特のあたり、スレ、黒ずみ、袖口のゴムの伸びなどがあります。

お写真にできる限り写しましたので、ご確認の上、状態をご了承いただける方のみご購入ください。

お値段ご相談ください。

コンパクトに畳みビニールで梱包の上、追跡のできる匿名発送をいたします。

送料は出品者で負担いたします。

是非ご検討ください!

#swancloset出品一覧

↑こちらで販売中のお品物を対象に検索できます!

カラー...レッド

着丈...ミドル

柄・デザイン...花柄

素材...コットン

ジップ・ボタン...ジップアップ

フード...フードあり(取外し不可)

季節感...春, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ピンクハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

