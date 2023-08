経典ブランド SUN SURF KEONI サンサーフ ケオニ ゴーギャン アロハ 激レア シャツ

SUN SURFのKEONI OF HAWAIIです。

伝説のゴーギャンウッドカットです。

サイズはMで、

身幅 54cm

着丈 68cm

肩幅 47cm

袖丈 23cm

コンディションは1度しか着ていない極美品のミントコンディションです。

もはやこのコンディションでは出てこないと思います。

元箱はありません。

SUN SURFのKEONI OF HAWAIIです。伝説のゴーギャンウッドカットです。サイズはMで、身幅 54cm着丈 68cm肩幅 47cm袖丈 23cmコンディションは1度しか着ていない極美品のミントコンディションです。もはやこのコンディションでは出てこないと思います。元箱はありません。

