※こちらは専用出品になりますのでご購入はご遠慮下さい。

こちらの商品は A+ランクの商品です。

N 新品未使用の品

S 未使用に近い品

SA 極美品

A 美品

AB 一般的な中古の品

B ややダメージの多い品

C ダメージが多く全体的に状態の良くない品

※ランクは私の主観でつけております。

個人差がございますので参考程度にお考え下さい。

使いやすく女性に大人気のハンドバッグです。

私の出品物は古物許可証を有する者しか入れない古物市場より仕入れた商品です。鑑定済みの正規品しか取扱いしておりませんのでご安心してお買い求め下さい。

値下げ交渉は本当にご購入の意思のある方のみご希望金額を提示の上コメント下さい。

【サイズ】

約28㎝×22㎝×15㎝

【仕様】

内ポケット×2

【購入先】

古物市場(業者オークション)

【製造番号】

VI4100

【付属品】

なし

【状態】

外側 A

目立つようなダメージはございません。ヌメ革やパイピング部分に多少擦れ、汚れ、小傷など見られるものの使用感は少なめで全体的に綺麗な状態です。

内側 SA

目立つようなダメージはございません。使用感は少なく全体的にとても綺麗な状態です。

まだまだ末長くご愛用いただけると思います。

万が一偽物だった場合や明らかに写真と違う商品が届いた場合は全額返金致しますのでご安心下さい。

撮影用に付属品が写っている事がございますがお送りするのは説明文の【付属品】に記載のあるもののみとなります。

商品の状態は写真又は【状態】の欄に記載しておりますがミリ単位のダメージまで全てを完璧にお伝えする事は困難ですので細かい方はご購入をご遠慮下さい。また匂いに関しましても気になる場合は記載致しますが個人差が大きく判断も難しいため、匂いが気になる方はご購入をご遠慮下さい。

定番のモノグラムやダミエやエピから高価なアンプラントやマヒナまで人気のジッピーウォレットやサラ、コインケースなど小物を中心に出品しておりますので宜しければご覧下さい。

よろしくお願いします。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

