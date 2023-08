100 ％品質保証 EPSON EF-100B プロジェクター

☆ご覧いただきありがとうございます☆

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆ご覧いただきありがとうございます☆・フォロー割り、おまとめ割り開催中!(プロフィールをご確認下さい)・無言、コメントなし購入OK!-------------------------------------------------------------------------Amazon FireTV StickやGoogle Chromecastなどメディアストリーミング端末の動画再生ができる。パソコン Blu-rayDisc/DVDプレーヤー、チューナー、スマホ、タブレット等々と接続可能。長寿命のレーザー光源を採用,約20,000時間投影可能。明るさ2000lm、コントラスト250万: 1スクリーンサイズ 30型~150型(投写距離は340cmまでを推奨します)音映像入力端子 HDMI(音声はPCMにのみ対応)USB USBタイプA(メディアストリーミング端末用給電専用端子)音声出力端子 ステレオミニジャック(ヘッドフォン)5W(バスレフレックス方式)電源 AC100V~240V ±10% 50/60HzHDCP対応有HDMI端子数(新): 1color: BLACKアスペクト比: 16:10スピーカ有ハイビジョン対応: ハイビジョンプロジェクタ・タイプ(新): 液晶フロントタイプ画面サイズ・クラス別4: 100インチ以上解像度種類(新): 1280X800電源方式(新): AC式カラー···ブラック最大輝度···2000ルーメン~2500ルーメン未満アスペクト比···16:9パネル画素数···1280x800~1920x1080未満【動作について】照射、本体ボタン操作、リモコン操作を確認しております。ランプ点灯時間:45時間【付属品】・電源コード・リモコン

