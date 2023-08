世界的に有名な BiSH直筆サイン入りTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

解散が決まっているグループです。

カラー...ブラック

袖丈...半袖

柄・デザイン...その他

Hulu BiSH iS OVER! 配信記念プレゼントキャンペーン当選品

当選人数 30名

30枚のちの2枚目になります。

当選通知お付け致します。

アイナ・ジ・エンド

セントチヒロ・チッチ

モモコグミカンパニー

ハシヤスメ・アツコ

リンリン

アユニ・D

清掃員

懸賞

セブンイレブン

不人気

カラー...ブラック

袖丈...半袖

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

