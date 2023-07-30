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お待たせ! オニツカタイガー 美品 MEXICO 24センチ ブーツ RINKAN ブーツ

商品の説明

オニツカタイガーのさまざまなアーカイブのエッセンスを再構築してデザインされたブーツスタイル。
銀座かねまつの本革ロングブーツ
スニーカーとブーツの要素が組み合ったエナメル素材の一足です。
あしながおじさん ブーツ ダークブラウン 23.5 cm
着用は2度だけです。
W CLASSIC TALL 5815W サイズ8
なのでちょっとした汚れ跡のみで綺麗な方です。
チェーンロングブーツ　S　ベージュ×ブラック　数回着用
箱とかはありません。
新品　CELINE セリーヌ　新作　36.5 バルキー　ブーツ　ロゴ

コーチ　ブーツ　サイズ7
送料込みで
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値下げ交渉は申し訳ございませんが受け付けておりません。
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いきなり購入お待ちしております！
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カラー···ブラック

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商品の情報

商品のサイズ24cm
ブランドオニツカタイガー
商品の状態目立った傷や汚れなし

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オニツカタイガーのさまざまなアーカイブのエッセンスを再構築してデザインされたブーツスタイル。スニーカーとブーツの要素が組み合ったエナメル素材の一足です。着用は2度だけです。なのでちょっとした汚れ跡のみで綺麗な方です。箱とかはありません。送料込みで値下げ交渉は申し訳ございませんが受け付けておりません。いきなり購入お待ちしております！カラー···ブラック

商品の情報

商品のサイズ24cm
ブランドオニツカタイガー
商品の状態目立った傷や汚れなし

お待たせ! オニツカタイガー 美品 MEXICO 24センチ ブーツ RINKAN ブーツ

6分钟前

お待たせ! オニツカタイガー 美品 MEXICO 24センチ ブーツ RINKAN ブーツ

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(税込) 送料込み
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