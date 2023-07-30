お待たせ! オニツカタイガー 美品 MEXICO 24センチ ブーツ RINKAN ブーツ

オニツカタイガーのさまざまなアーカイブのエッセンスを再構築してデザインされたブーツスタイル。

銀座かねまつの本革ロングブーツ

スニーカーとブーツの要素が組み合ったエナメル素材の一足です。

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着用は2度だけです。

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なのでちょっとした汚れ跡のみで綺麗な方です。

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箱とかはありません。

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商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド オニツカタイガー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

オニツカタイガーのさまざまなアーカイブのエッセンスを再構築してデザインされたブーツスタイル。スニーカーとブーツの要素が組み合ったエナメル素材の一足です。着用は2度だけです。なのでちょっとした汚れ跡のみで綺麗な方です。箱とかはありません。送料込みで値下げ交渉は申し訳ございませんが受け付けておりません。いきなり購入お待ちしております！カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド オニツカタイガー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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