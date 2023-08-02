非売品 最終【12万円OFF】《新品同様品*》キヤノン／LBP361i／モノクロレーザー PC周辺機器

◎印刷コストは2.4円と同社レーザープリンター最安値です。

momo様専用 Canon レーザープリンターSatera MF232w

◎印刷速度は61枚/分と最速クラスです。

バーコードスキャナーKoamtac KDC200iM Bluetooth搭載

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nono様専用 CASIO電子辞書 EX-Word DATAPLUS10

A3が使えるモデルと間違えて発注してしまったため、こちらを出品いたします。

【最終値下げ】 キャノン純正 351xl 350xl 2018期限切れ

*到着着、間違いに気がつくまでの間に品質確認や調節目的の試し刷りをしただけですので、消耗品残量は100%の印刷状態です。(画像参照）

AirStation WSR-5400AX6-CG シャンパンゴールド



Canon PIXUS プリンター 本体 TS8230 (K63 03c)

※間違いに気がつきすぐにリセット＋電源を抜きました。新品同様です。

新品 Apple 純正 11インチiPad Pro Smart Keyboard



Logicool G Pro Super Light X White

【購入日】2023年6月1日

vaxee np01s wireless イエロー np-01s

【商品価格】162,800円

Steelseries APEX PRO MINI キーボード 英語配列

【型番】LBP361ｉ

Keychron キークロン K3 Pro US White LED 赤軸

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SanDisk Extreme pro CFast 2.0 64GB

特徴

HHKB Professional HYBRID Type-S（パームレスト付）

A4モノクロレーザープリンター。A4 61枚/分の高速プリント。最大3段のオプションカセットとペーパーデッキを増設すると、4660枚の用紙対応力。リカバリータイム2秒以下(スリープ低設定時)、高速起動でウォームアップタイム2秒以下(高速起動ON時)と立ち上がりも速い。MEAP ADVANCE標準搭載。

DR-C225W

高速印刷と大容量給紙で大量出力業務を効率化 LBP361iは、A4片面で毎分61枚、両面でも毎分50枚の高速印刷を実現。A4片面のファーストプリントタイムは約7.0秒から約4.9秒に短縮し、納品書などの大量出力業務を効率化。 オプションの給紙カセットを装着することで、最大6種類/4660枚(64g/平方メートル基準)の用紙をセット可能。用紙交換・補充に伴うダウンタイムを削減。 領収書などで使用されるA5ヨコ/A6タテ/B6タテ用紙、ポストカードや小切手などで使用される短冊型用紙(99mm×148mm)のカセット給紙に新たに対応。

【送料込み】SHARP AQUOS 52インチ テレビ

Wi-Fi標準搭載で使い勝手を向上 Wi-Fi標準搭載で、直接スマホやタブレットなどのモバイル機器※1とペアリングし、印刷することも可能 モバイルプリント&スキャンアプリ「Canon PRINT Business」(無料)を使用すれば、印刷の詳細設定やスキャン画像の補正が可能。 ※1 AndroidおよびiOSに対応した機器。詳細はホームページをご参照ください。

【新品未開封】VAXEE ZYGEN NP-01S Wireless 橙

※キャスター台座は付属しません。

NSZT-Y64T ナビSD 最終更新2023年3月20日

※トナーは付属しません。

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 未使用に近い

◎印刷コストは2.4円と同社レーザープリンター最安値です。◎印刷速度は61枚/分と最速クラスです。----------------------------------------------------------A3が使えるモデルと間違えて発注してしまったため、こちらを出品いたします。*到着着、間違いに気がつくまでの間に品質確認や調節目的の試し刷りをしただけですので、消耗品残量は100%の印刷状態です。(画像参照）※間違いに気がつきすぐにリセット＋電源を抜きました。新品同様です。【購入日】2023年6月1日【商品価格】162,800円【型番】LBP361ｉ----------------------------------------------------------特徴A4モノクロレーザープリンター。A4 61枚/分の高速プリント。最大3段のオプションカセットとペーパーデッキを増設すると、4660枚の用紙対応力。リカバリータイム2秒以下(スリープ低設定時)、高速起動でウォームアップタイム2秒以下(高速起動ON時)と立ち上がりも速い。MEAP ADVANCE標準搭載。高速印刷と大容量給紙で大量出力業務を効率化 LBP361iは、A4片面で毎分61枚、両面でも毎分50枚の高速印刷を実現。A4片面のファーストプリントタイムは約7.0秒から約4.9秒に短縮し、納品書などの大量出力業務を効率化。 オプションの給紙カセットを装着することで、最大6種類/4660枚(64g/平方メートル基準)の用紙をセット可能。用紙交換・補充に伴うダウンタイムを削減。 領収書などで使用されるA5ヨコ/A6タテ/B6タテ用紙、ポストカードや小切手などで使用される短冊型用紙(99mm×148mm)のカセット給紙に新たに対応。Wi-Fi標準搭載で使い勝手を向上 Wi-Fi標準搭載で、直接スマホやタブレットなどのモバイル機器※1とペアリングし、印刷することも可能 モバイルプリント&スキャンアプリ「Canon PRINT Business」(無料)を使用すれば、印刷の詳細設定やスキャン画像の補正が可能。 ※1 AndroidおよびiOSに対応した機器。詳細はホームページをご参照ください。※キャスター台座は付属しません。※トナーは付属しません。

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 未使用に近い

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