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定番 新品　HITACHI 炊飯器　炊飯ジャー　未使用　家電　調理　キッチン 炊飯器

商品の説明

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象印 ZOJIRUSHI NW-LB18-WZ 白 ●炎舞炊き● 新品

タイガー TIGER ご泡火炊き プレミアム本土鍋 JPG-S100
未使用の状態で保管してありましたが、使用する事がない為、出品致します。
タイガー圧力IH炊飯器　JPI-A100(KO) BLACK

【新品】象印 IH炊飯ジャー 5.5合 STAN ホワイト NW-SA10

Panasonic スチーム可変圧力IH 炊飯器　SR-SPX103
本体外形寸法（幅×奥×高）mm 238×353×225
★23時59分まで【新品未使用】 RZ-W100FM(K) BLACK
本体重量 5.4kg
お値下げ　日立RZ-V100DM 2021年製　ふっくら御膳炊飯器
基本性能 消費電力(W) 1,400
三菱電機 NJ-BWD10-B(黒曜)IHジャー炊飯器 本炭釜 紬 5.5合
電圧 AC100V
Panasonic SR-SPA107-K
ヘルツ 50Hz/60Hz
NP-QB06 象印 炊飯器 圧力炊飯ジャー 極め羽釜 ご飯 圧力IH
電源コードの長さ（ｍ） 1m
Panasonic SR-FE101-K BLACK IH炊飯器 2023年製
炊飯容量 0.5合から5.5合
新品　日立 圧力IHジャー炊飯器RZ-H10EJS黒厚鉄釜 蒸気セーブ
容量 1.0L
バーミキュラ ライスポットミニ VERMICULAR RP19A-GY

Tiger 炊飯ジャー
付属品
siroca 炊飯器 かまどさん電気
しゃもじ(自立式)、軽量カップ、取扱説明書
2/象印 極め炊き IH炊飯ジャー 1.8L(1升)炊き NW-VC18-TA

ホットクック　2.4リットル　ホワイト

ZOJIRUSHI NW-AS10-BZ
ご質問等ございましたら、お気軽にコメントお願い致します。
ロカボ炊飯器　最新型　LOCABO:V　糖質カット炊飯器

【中古】長谷園 siroca かまどさん電気炊飯器 3合炊 土鍋 電気炊飯器
専用の段ボールがありますので、そのままの発送を予定しております。
【新品未使用品】タイガーJPI-S180KT 圧力IH炊飯器 ご泡火炊き

象印 圧力IH 炊飯ジャー 炎舞炊き 5.5合 NW
炊飯量···3.5合～5.5合未満
象印 極め炊き 圧力IH炊飯器 ZNP-ZU10 ブラウン
タイプ···圧力IH炊飯器

03770 展示品❗️ 1.5升タイガー電気炊飯器炊飯ジャー炊飯保温業務用

商品の情報

ブランド日立
商品の状態新品、未使用

リンナイ 50号 5升炊き ガス炊飯器 ガス自動炊飯器 LP・プロパンガス用

0478 5合都市ガス保温付き大阪ガスリンナイこがまるガス炊飯器

新品　HITACHI 炊飯器　炊飯ジャー　未使用　家電　調理　キッチン

タイガー圧力IH炊飯ジャーJPX-102X(KS)
ご覧頂きありがとうございます(^^)未使用の状態で保管してありましたが、使用する事がない為、出品致します。本体外形寸法（幅×奥×高）mm 238×353×225本体重量 5.4kg基本性能 消費電力(W) 1,400電圧 AC100Vヘルツ 50Hz/60Hz電源コードの長さ（ｍ） 1m炊飯容量 0.5合から5.5合容量 1.0L付属品しゃもじ(自立式)、軽量カップ、取扱説明書ご質問等ございましたら、お気軽にコメントお願い致します。専用の段ボールがありますので、そのままの発送を予定しております。炊飯量···3.5合～5.5合未満タイプ···圧力IH炊飯器

商品の情報

ブランド日立
商品の状態新品、未使用

定番 新品　HITACHI 炊飯器　炊飯ジャー　未使用　家電　調理　キッチン 炊飯器

4分钟前

定番 新品　HITACHI 炊飯器　炊飯ジャー　未使用　家電　調理　キッチン 炊飯器

¥25,500 ¥14,280

(税込) 送料込み
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出品者

b33c7acda1927

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本人確認済
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コメント (12)

b33c7acda1927
定番 新品　HITACHI 炊飯器　炊飯ジャー　未使用　家電　調理　キッチン 炊飯器 定番 新品　HITACHI 炊飯器　炊飯ジャー　未使用　家電　調理　キッチン 炊飯器

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