最安値級価格 フロートアウェイドリーム ネオブライス 新品未開封 その他

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【セット内容】ドール、帽子、ジャケット、ブラウス、ジャンパースカート、ヘアゴム（2個）、バッグ、ペチコート、ショーツ、ソックス、シューズ、スタンド（高さ約17.5cm）

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本体状態:新品未使用、完全未開封

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保管場所:自宅冷暗所

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返品交換:すり替え防止の為不可 ドールの不良箇所については全てメーカーへお問い合わせ下さい

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※大切に保管しておりましたがあくまで一度人の手に渡ったものになりますので神経質な方はご注意ください

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発送方法:防水＋緩衝材＋匿名配送

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

閲覧ありがとうございます。お買い求めの際はお手数ですが必ず自己紹介欄をご一読くださいませ。※値下げ交渉はご遠慮くださいネオブライス『フロートアウェイドリーム』Float Away Dream【フェイスタイプ】ラディエンスエボリューション 【フェイスカラー】フェア【メイク】アイシャドウ：イエローがかったブラウン、リップ：ピンク（ぷっくりマスク）、チーク：ピンク【アイカラー】ブルー（正面）、オレンジ（右）、ピンク（正面）、ブルーグリーン（左 ※スペシャルカラー） 【まぶた】スキンカラー【まつ毛】ブラック【ヘアカラー】ブルーグリーン【イヤリング】なし【マニキュア】ピンク【セット内容】ドール、帽子、ジャケット、ブラウス、ジャンパースカート、ヘアゴム（2個）、バッグ、ペチコート、ショーツ、ソックス、シューズ、スタンド（高さ約17.5cm）輸送箱:有り （カートンナンバーは伏せて出品しています）本体状態:新品未使用、完全未開封保管場所:自宅冷暗所返品交換:すり替え防止の為不可 ドールの不良箇所については全てメーカーへお問い合わせ下さい※大切に保管しておりましたがあくまで一度人の手に渡ったものになりますので神経質な方はご注意ください発送方法:防水＋緩衝材＋匿名配送ブライス ネオブライス ドール カスタムドールリカちゃん プーリップ Blythe blythe doll

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