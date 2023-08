こんにちは #RITOBURI です*

ご覧いただきありがとうございます^^

✩商品説明✩

90sアディダスより一見レーシングジャケット!?と思わせるようなデザインの中綿ナイロンジャケットのご紹介です*

ゴリゴリの派手派手なオールドアディダスらしいオススメのデザインです^^

ハーフジップ仕様でMサイズにしては着丈がかなり長いので裄幅のサイズさえあえばアノラックジャケットのようにダボっとしたいい感じのシルエットで着こなして頂けます*

またウインタースポーツをやる方にもこのデザインはゲレンデでかなりカッコよく映ると思いますのでオススメです^^

かなりレアな90s一点物デザインです、気になった方は2度と手に入らなくなる前にお早めにご利用ください*

#RITOBURIadidas ←アディダス一覧はこちら*

当店ではナイキやアディダスはもちろんスターターをはじめとするNFL、MLB、NBA、NHLのアメリカンリーグヴィンテージチームアイテム、

ノーティカ、コロンビア、ノースフェイスなどアウトドアライクなアメカジスタイルにマッチする古着も多数取り扱っております。下記リンクよりご覧ください↓

#RITOBURIouter ←アウター一覧はこちら*

●サイズ:タグ表記 メンズMサイズ

肩幅 62cm

身幅 64cm

着丈 77cm

袖丈 55cm

●素材:

表地、中綿 ポリエステル100%

裏地 ナイロン100%

●状態:

90s古着ですが状態は良好です。

【自己紹介】

Little bridgeは各種定番レギュラー古着から希少なヴィンテージ古着、ハイセンスノーブランド古着までを取り扱う古着専門店です。一着一着を厳選し、お客様のニーズに応えて行きます。

モデルスタッフによる着用画像でよりイメージを鮮明に、お客様に価値のある体験をご提案させて頂きます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

