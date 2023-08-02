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【期間限定】 ワイヤレスガイドシステム その他

商品の説明

ワイヤレスガイドシステムです。
audio technica LS-12 AT-LS13ヘッドシェル3つ　未使用
新品未使用
nao様専用【新品未開封】シングルワイヤレスチューナーユニット　WTU-1720

PCM-A10
親機
①ONKYOコンポ（CR―N755）及び②YAMAHAスピーカーのセット★格安★
MM-WGS1T　26.000円
♪ CD 25連装 聴き流しセット PD-F25 +アンプ内蔵スピーカー付 ♪
1台
2021年製TEACマルチプレーヤーLP-520

audioquest DRAGONFLY RED
子機
⭐️格安⭐️ TOA株式会社 ワイヤレスメガホン ER-２１３０W ホイッスル付
MM-WGS1R　26.000円
【新品同様】SHURE MV7 ポッドキャストマイクロホン
19台
Marantz CD6005 CDプレーヤー 美品

SONY TC-K5
12台同時充電器
パイオニア　COMPACT DISK RECORDER RPD-500
MM-WGS1-CL2　70.000円
LBT-V725内蔵BT変更可能SONY システムコンポ 中古完動品レコード付き
2台
CHORD Mojo USB DAC ポータブルアンプ

入手困難ビンテージ品　ジャンク　XM-D1
セット販売します。コロナで利用すると購入しましたが、必要なくなりました。
DM-750 BLK （ブラック）オリンパス　ボイスレコーダー

Technics SL-1300MK2 プレーヤー、77年当時のDD高級機
工場見学、ツアーなどで活躍します。
BMB 電波式ワイヤレスマイクセット　　WT-8500×1　 WM-850×2

mio123様専用SONY DTC-59ES DAT 動作品！
よろしくお願いいたします。
iFi XDSD GRYPHON SILVER ミニミニケーブル付き
新品総額660.000円です。
パイオニア CDJ-800MK2 dj CDプレーヤー ディスクプレーヤー

SONY ZS-E80(W) ソニー CDラジオ
#トランシーバー
UR-RT4
#ワイヤレス
IKEA SYMFONISK シンフォニスク
#ガイド
HyperX QuadCast USBマイク　スタンドセット
#無線
ICD-TX650
#工場見学
【中古動作品】ケンウッド チューナーアンプ　 A-K805
#ガイド

DENON PMA-1500RE　プリメインアンプ

商品の情報

ブランドサンワサプライ
商品の状態新品、未使用

Pioneer stellanova APS-WF02 ワイヤレスユニット

美品 DUAL GATE DS201 / DRAWMER ノイズゲート

ONKYO NFR-9X（2015年製）
ワイヤレスガイドシステムです。新品未使用親機MM-WGS1T　26.000円1台子機MM-WGS1R　26.000円19台12台同時充電器MM-WGS1-CL2　70.000円2台セット販売します。コロナで利用すると購入しましたが、必要なくなりました。工場見学、ツアーなどで活躍します。よろしくお願いいたします。新品総額660.000円です。#トランシーバー#ワイヤレス#ガイド#無線#工場見学#ガイド

商品の情報

ブランドサンワサプライ
商品の状態新品、未使用

【期間限定】 ワイヤレスガイドシステム その他

21分钟前

【期間限定】 ワイヤレスガイドシステム その他

¥395,200 ¥181,792

(税込) 送料込み
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7c3c7785354
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ツアーガイドや工場見学に便利、音声を多人数にワイヤレス送信できる

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