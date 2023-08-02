【期間限定】 ワイヤレスガイドシステム その他

ワイヤレスガイドシステムです。
audio technica LS-12 AT-LS13ヘッドシェル3つ 未使用
新品未使用
nao様専用【新品未開封】シングルワイヤレスチューナーユニット WTU-1720
PCM-A10
親機
①ONKYOコンポ（CR―N755）及び②YAMAHAスピーカーのセット★格安★
MM-WGS1T 26.000円
♪ CD 25連装 聴き流しセット PD-F25 +アンプ内蔵スピーカー付 ♪
1台
2021年製TEACマルチプレーヤーLP-520
audioquest DRAGONFLY RED
子機
⭐️格安⭐️ TOA株式会社 ワイヤレスメガホン ER-２１３０W ホイッスル付
MM-WGS1R 26.000円
【新品同様】SHURE MV7 ポッドキャストマイクロホン
19台
Marantz CD6005 CDプレーヤー 美品
SONY TC-K5
12台同時充電器
パイオニア COMPACT DISK RECORDER RPD-500
MM-WGS1-CL2 70.000円
LBT-V725内蔵BT変更可能SONY システムコンポ 中古完動品レコード付き
2台
CHORD Mojo USB DAC ポータブルアンプ
入手困難ビンテージ品 ジャンク XM-D1
セット販売します。コロナで利用すると購入しましたが、必要なくなりました。
DM-750 BLK （ブラック）オリンパス ボイスレコーダー
Technics SL-1300MK2 プレーヤー、77年当時のDD高級機
工場見学、ツアーなどで活躍します。
BMB 電波式ワイヤレスマイクセット WT-8500×1 WM-850×2
mio123様専用SONY DTC-59ES DAT 動作品！
よろしくお願いいたします。
iFi XDSD GRYPHON SILVER ミニミニケーブル付き
新品総額660.000円です。
パイオニア CDJ-800MK2 dj CDプレーヤー ディスクプレーヤー
SONY ZS-E80(W) ソニー CDラジオ
#トランシーバー
UR-RT4
#ワイヤレス
IKEA SYMFONISK シンフォニスク
#ガイド
HyperX QuadCast USBマイク スタンドセット
#無線
ICD-TX650
#工場見学
【中古動作品】ケンウッド チューナーアンプ A-K805
#ガイド
DENON PMA-1500RE プリメインアンプ
Pioneer stellanova APS-WF02 ワイヤレスユニット
美品 DUAL GATE DS201 / DRAWMER ノイズゲート
ONKYO NFR-9X（2015年製）
ワイヤレスガイドシステムです。新品未使用親機MM-WGS1T 26.000円1台子機MM-WGS1R 26.000円19台12台同時充電器MM-WGS1-CL2 70.000円2台セット販売します。コロナで利用すると購入しましたが、必要なくなりました。工場見学、ツアーなどで活躍します。よろしくお願いいたします。新品総額660.000円です。#トランシーバー#ワイヤレス#ガイド#無線#工場見学#ガイド