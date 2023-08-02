【期間限定】 ワイヤレスガイドシステム その他

ワイヤレスガイドシステムです。

audio technica LS-12 AT-LS13ヘッドシェル3つ 未使用

新品未使用

nao様専用【新品未開封】シングルワイヤレスチューナーユニット WTU-1720



PCM-A10

親機

①ONKYOコンポ（CR―N755）及び②YAMAHAスピーカーのセット★格安★

MM-WGS1T 26.000円

♪ CD 25連装 聴き流しセット PD-F25 +アンプ内蔵スピーカー付 ♪

1台

2021年製TEACマルチプレーヤーLP-520



audioquest DRAGONFLY RED

子機

⭐️格安⭐️ TOA株式会社 ワイヤレスメガホン ER-２１３０W ホイッスル付

MM-WGS1R 26.000円

【新品同様】SHURE MV7 ポッドキャストマイクロホン

19台

Marantz CD6005 CDプレーヤー 美品



SONY TC-K5

12台同時充電器

パイオニア COMPACT DISK RECORDER RPD-500

MM-WGS1-CL2 70.000円

LBT-V725内蔵BT変更可能SONY システムコンポ 中古完動品レコード付き

2台

CHORD Mojo USB DAC ポータブルアンプ



入手困難ビンテージ品 ジャンク XM-D1

セット販売します。コロナで利用すると購入しましたが、必要なくなりました。

DM-750 BLK （ブラック）オリンパス ボイスレコーダー



Technics SL-1300MK2 プレーヤー、77年当時のDD高級機

工場見学、ツアーなどで活躍します。

BMB 電波式ワイヤレスマイクセット WT-8500×1 WM-850×2



mio123様専用SONY DTC-59ES DAT 動作品！

よろしくお願いいたします。

iFi XDSD GRYPHON SILVER ミニミニケーブル付き

新品総額660.000円です。

パイオニア CDJ-800MK2 dj CDプレーヤー ディスクプレーヤー



SONY ZS-E80(W) ソニー CDラジオ

#トランシーバー

UR-RT4

#ワイヤレス

IKEA SYMFONISK シンフォニスク

#ガイド

HyperX QuadCast USBマイク スタンドセット

#無線

ICD-TX650

#工場見学

【中古動作品】ケンウッド チューナーアンプ A-K805

#ガイド

商品の情報 ブランド サンワサプライ 商品の状態 新品、未使用

ワイヤレスガイドシステムです。新品未使用親機MM-WGS1T 26.000円1台子機MM-WGS1R 26.000円19台12台同時充電器MM-WGS1-CL2 70.000円2台セット販売します。コロナで利用すると購入しましたが、必要なくなりました。工場見学、ツアーなどで活躍します。よろしくお願いいたします。新品総額660.000円です。#トランシーバー#ワイヤレス#ガイド#無線#工場見学#ガイド

商品の情報 ブランド サンワサプライ 商品の状態 新品、未使用

DENON PMA-1500RE プリメインアンプPioneer stellanova APS-WF02 ワイヤレスユニット美品 DUAL GATE DS201 / DRAWMER ノイズゲートONKYO NFR-9X（2015年製）