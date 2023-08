e0683

新品FLORSHEIM ヴィンテージフローシャイムレザーウィングチップシューズ



コムデギャルソンオムプリュス COMME des GARCONSブラック 革靴

❤︎ご覧頂きありがとうございます❤︎

J.M WESTON GOLF ゴルフ 6D



PRADA プラダ エスパドリーユ ブラック サイズ 9



新品未使用 定価¥50600 JELADO スエードレザーシューズ

❤︎割引情報❤︎

【値下げ可能】sunsea Shell Shoes "GLASS" Glass



【値下】REGAL✕CICATA タッセルローファー リーガル シカタ

①フォロー割

ユニオンインペリアルモンクストラップ

購入前にアカウントをフォローして頂き、「フォロー割希望」とメッセージしてもらえればお値引させていただきます!

限定オーダー メンズ 刺繍デザインタッセルローファーシューズ スリッポン



PRADA 12aw ラバーソール 赤黒 サイズ41

・1500円〜 100円引き

【美品】クロケット&ジョーンズ RADSTOCK パテントレザー UK7.5



ART COMES FIRST ウィングチップベルトシューズ

・3001円〜 200円引き

サントーニ 革靴 ビジネスシューズ メンズ ドレス プレーントゥ



コードバンプレーントゥ ヤマネデラックス【チーニー別注】8

・5001円〜 300円引き

新品 CORTHAY RASCAL コルテ 純正ツリー付 ラスカル 8インチ



GH BASS LOGANローファーUS7.5 25.5cm相当

・7001円〜 400円引き

Paraboot /CHAMBORD pbgg ブラックスエード ビームスF別注



N215 Ferragamo フェラガモ ガンチーニ ダークブラウン 8EEE

・10001円〜 500円引き〜

ドクターマーチン 3ホール シューズ 絵画シリーズ ダントニオ 【26cm】



silvano lattanzi 靴 ジンターラ



REGAL ビジネスシューズ 26

②おまとめ割

SANDERS サンダース ミリタリーオックスフォード



viviennewestwood ALEX シューズ

ご希望の商品番号をお伝えください。

116.ALFRED SARGENT エクスクルーシブライン プレーントゥ 7F



【Cole Haan 】 ワーナー グランド ポストマン オックスフォード

・2点おまとめで200円引き

ラルフローレン 革靴 レザー ビジネス シューズ

・3点以上おまとめで300円引き〜

三陽山長 【友蔵 】 ストレートチップ R303 サイズ7



【送料無料メンズ】Crockett&Jones ストレートチップシューズ 茶



【バーウィック】ブラウン メンズ 1回のみ使用 ブランド 本革

⭐️フォロー割・おまとめ割併用OK

GEORGE COX ジョージコックス Uチップ 25.5 ビジネスシューズ



定10万 R.J.B フラットヘッド コードバン ペイズリー コイン ローファー



リーガル REGAL ビジネス シューズ 革靴 内羽根 011R 25.0㎝ ①

まとめ買いが非常にお得です♪

【美品】REGAL×GRADHAND &Co. サドルシューズ 靴 26.0cm

是非、ハッシュタグをご活用ください↓↓↓

【希少】Danner チロリアン 8.5インチ 26.5cm



Oriental Shoemaker/ALBERS (オリエンタル/アルバース)

#yuuのused品

《極美品/イタリア製》Ferragamo フェラガモ シングルモンク ブラック



【新品】RAYMAR プレステージ Roy コンビネーションアデレード



カルミナ メンズ ドレスシューズ ローファー

【サイズ (cm)】

ウェディングシューズ メンズ 26.5cm



【バーバリー】ノバチェック柄 金具 ビットローファー 25 黒 スリッポンタイプ

表記サイズ:6.5e

ドクターマーチン 厚底 27cm



jmウェストンセミブローグ 310

アウトソール全長:27

【シューキーパー付】クロケット&ジョーンズ ダブルモンクストラップ



お値下げ❗️オールデン 9696F カーフローファー

横幅:10

Alden オールデン Vチップ バリーラスト レザーソウル別注



FRANCESCO BENIGNO フランシスコベニーニョドレスシューズ

ヒールの高さ:2.5

shsk様専用【超美品】クロケット&ジョーンズ ドレスシューズ 結婚式



ジャランスリワヤ Jalan Sriwijaya ローファー



【美品】CARMINA カルミナ ローファー UK7 ブラウン 60193

【状態】

【ANGELO RUFFO】アンジェロルッフォ ドレスシューズ サイズ:43



未使用品 Jalan Sriwijaya 外羽ストレート5.5Eダイナイトソール

インソール:汚れなし

EDWARD GREEN エドワードグリーン 202 D



※adnis様専用 エドワードグリーン チェルシー202ラスト

アウトソール:汚れなし

EDWARD GREEN(エドワードグリーン)ピカデリーコインローファー 6.5



上質な大人の雰囲気を演出!プラダ|表記6.5|25.5㎝|黒|k835

アッパー:汚れなし 僅かに色あせあり

★完売品★ダブルエイチ WH0001 ダービーシューズ ブラウン



メゾンマルジェラ エアソールダービーシューズ 26cm

かかと磨り減り:なし

YANKO ヤンコ ストレートチップ 黒 26.5 ビジネスシューズ 革靴



Vintage70’s革Kenmoorインペリアル黒 8.5DウィングチUS製

*未使用ですが、自宅保管の為アッパーに若干色あせがあります。

スコッチグレイン ドレスシューズ



ジョンロブストーウェイ26.5㎝8サイズブラック未使用品シューツリー付き



wolverine ウルバリン 9 USED 中古品

【素材】

【2点セット】Hiroshi Tsubouchi ソール新品 & トート



エドアルドジャルディーニ レオネッタ

→写真をご確認ください⭐️

J.M.Weston 453 ウイングチップ 8E ブラック



未使用!GUCCI グッチ ビジネスシューズ レザー



【新品、未使用】SANDERS サンダース オフィサーシューズ 6 1/2



マグナーニ シューズ

〜ご確認ください〜

希少 パラブーツ シャンボートBBR サイズ6.0

❤︎USED品、素人保管となりますので神経質な方はご遠慮下さい。

セール❗️コールハーン ビジネスシューズ



RED WING ポストマン 101 8D

❤︎お安く提供させて頂くため、コンパクトに折り畳み簡易包装で発送いたします。

【別注品/未使用に近い】ABAHOUSE 外羽根 ストレートチップレザーシューズ



※未使用品 J.M.Weston ジェーエムウェストン8.5D ゴルフ黒

❤︎ お客様都合での返金は受け付けられません。

piteo elassie LAVORATE A MANO 5326 シューズ

必ず画像のコンディションと実寸を確認してから購入ください。

kyo 様売約済み ドクターマーチン シューズ



【新品・未使用】GUCCI レースアップシューズ

❤︎メンズ、レディースが分かりにくいものは主観で判断しています。

Allen Edmonds Margate dress shoe 8.5 D



【新品未使用】スコッチグレイン アシュランス 3526

❤︎ご質問などありましたらお気軽にメッセージください。

ポチ様専用 [リーガル] JE03 ウイングタッセル メンズ 25.5cm



paraboot michael ミカエル R40.5



[値下 美品]VALENTINO GARAVANI イタリア製シューズ 26cm



junhashimotのスタッズキャップトゥー 二足以上で割引いたします



JM WESTON ローファー 6C ブラック 黒

カラー···ブラック

ジャランスリワヤ ストレートチップ 98655 UK8.5(27.0) 新品

つま先···ラウンドトゥ

最終価格 Crockett&Jones/Beams F別注 Chester

履き口···紐なし

J.M.ウエストン フランス製 ラバーソール サイズ表記5-1/2D

素材···本革

JOHN LOBB ジョンロブ raleigh 8695 ミュージアムカーフ

シューズ型···プレーントゥ

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド バリー 商品の状態 未使用に近い

e0683❤︎ご覧頂きありがとうございます❤︎❤︎割引情報❤︎①フォロー割購入前にアカウントをフォローして頂き、「フォロー割希望」とメッセージしてもらえればお値引させていただきます!・1500円〜 100円引き・3001円〜 200円引き・5001円〜 300円引き・7001円〜 400円引き・10001円〜 500円引き〜②おまとめ割ご希望の商品番号をお伝えください。・2点おまとめで200円引き・3点以上おまとめで300円引き〜⭐️フォロー割・おまとめ割併用OKまとめ買いが非常にお得です♪是非、ハッシュタグをご活用ください↓↓↓#yuuのused品【サイズ (cm)】表記サイズ:6.5e アウトソール全長:27横幅:10ヒールの高さ:2.5【状態】インソール:汚れなしアウトソール:汚れなしアッパー:汚れなし 僅かに色あせありかかと磨り減り:なし*未使用ですが、自宅保管の為アッパーに若干色あせがあります。【素材】→写真をご確認ください⭐️〜ご確認ください〜❤︎USED品、素人保管となりますので神経質な方はご遠慮下さい。❤︎お安く提供させて頂くため、コンパクトに折り畳み簡易包装で発送いたします。❤︎ お客様都合での返金は受け付けられません。必ず画像のコンディションと実寸を確認してから購入ください。❤︎メンズ、レディースが分かりにくいものは主観で判断しています。❤︎ご質問などありましたらお気軽にメッセージください。カラー···ブラックつま先···ラウンドトゥ履き口···紐なし素材···本革シューズ型···プレーントゥ

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド バリー 商品の状態 未使用に近い

RAYMAR レイマー ストレートチップ 黒 25.0cm US7専用!リユース品】ジャランスリウァヤ メンズ 靴 25.5cmSalvatore Ferragamo フェラガモ スエード ガンチーニ 靴 黒使用僅 アシックスランウォーク ストレートチップ 26cm 黒 内羽根 革靴nonnative tricker's スエードシューズステファノブランキーニ バトゥ6美品 jalan sriwijaya 98321 ストレートチップ黒 uk8.5D7618(NSTサドル/ブラックコードバン)週末限定値下げ!オールデン黒コードバン製ウイングチップ