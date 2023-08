2002年頃に、古着屋で購入しました。

サイズ表記はありません。

着た感じLサイズぐらいです。

大事に着用していたため、大きな損傷とかはありませんが汚れ等はありますので、画像で確認ください。

前に33の数字、バックに、アウディ、ワーゲンと、プリントされており、なかなかお目にかかれないジャージに、なっております。

モータースポーツで、使われていたものかなとおもいます。

薄くなっておりますが、

MADE IN WEST GERMANY

の記載があり、歴史的にも、価値のあるものだとおもいます。

古着、ヴィンテージにご理解ある方のみ購入お願いします。

Audi Volkswagen

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 やや傷や汚れあり

2002年頃に、古着屋で購入しました。サイズ表記はありません。着た感じLサイズぐらいです。大事に着用していたため、大きな損傷とかはありませんが汚れ等はありますので、画像で確認ください。前に33の数字、バックに、アウディ、ワーゲンと、プリントされており、なかなかお目にかかれないジャージに、なっております。モータースポーツで、使われていたものかなとおもいます。薄くなっておりますが、MADE IN WEST GERMANY の記載があり、歴史的にも、価値のあるものだとおもいます。古着、ヴィンテージにご理解ある方のみ購入お願いします。古着 used 90s 80s ビックシルエット オーバーサイズ ドロップショルダー ワイドスリーブ 銀タグ ビックロゴ デカロゴ メンズ レディース ビンテージ ゆるだぼ ワンピース チュニック ロング丈 ワンピ USサイズ アディダス アディダスオリジナルス デサントAudi VolkswagenATP Gucci グッチ Balenciaga バレンシアガ アディダス グッチ adidas gucci 激レアadidas x Gucci GGWALES BONNER ウェルズ ボナー noah nycノア ヴィンテージ 大きいサイズ 古着男子 古着女子アディダス トラックジャケット

