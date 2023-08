adidas originals

★新品未使用★Supreme シュプリーム エアフォース1 ナイキ 27.5cm

SUPERSTAR × atoms × Daiki Tsuneta

説明不要かと思いますが

・久々の爆発的ヒットアイテム。

・プレミア化確実だと思います。

・当サイトにて購入しました。

・都合により出品します。

・販売価格は市場価格を参考にしております。

・タグ付未着用

話題先行となっていますが、普通に贔屓目無しに観て

も仕上がり具合は素晴らしいと思います。

歴代スーパースターの中でもトップクラスの格好良さ

だと思います。(個人的感想)

コレクションとして運用ツールとして

市場価格が安定しているこの時期に是非。

他ショッピングサイト等で同時展開しております。

状況によってお取引がキャンセルとなる場合がござい

ます。何卒ご了承下さい。

#常田大希

#atoms

#adidas superstar

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

