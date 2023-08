憧れの 【BTS テヒョン トレカ】アルバムトレカ 45枚セット K-POP/アジア

2013年から2021年まで 全部韓国盤テヒョン テテ V ランダムトレカ 45枚セット

全て公式品

⭕️即購入

⭕️値下げ

❌バラ売り

OPP袋+硬質ケース+防水対応にて発送を予定しております。

素人保管なので気になる方はご購入はお控えください。

O!RUL8,2?

DARK&WILD

SLA Skool Luv Affair

SLA SE Skool Luv Affair Spesical Addition

花様年華 pt.1

花様年華 pt.2

花様年華 YOUNGFOREVER

花様年華 YOUNGFOREVER初回限定 DOPE チョロ

WINGS

YNWA YOU NEVER WALK ALONE

LOVE YOURSELF承Her

VER. L VER. O VER. V VER.E

LOVE YOURSEL轉Tear

VER.Y VER.O VER.U VER.R

LOVE YOURSELF結Answer

VER.S VER.E VER.L VER.F

MAP OF THE SOUL:PERSONA

VER.1 VER.2 VER.3 VER.4

MAP OF THE SOUL : 7

VER.1 VER.2 VER.3 VER.4

BTS World 3枚

BE deluxe edition WEVERSE特典

BE deluxe edition SOUNDWAVE

BE deluxe edition M2U

BE essential edition

BE essential edition SOUNDWAVE

BE essential edition M2U

Butter Cream

Butter Peaches

Butter WEVERSE特典

Butter SOUNDWAVE

Butter M2U

Butter POWER STATION パワステ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

