独特な 【送料無料】 balance 【送料込】New M991 20th 27.5cm ANI スニーカー

20周年記念限定品

コレクション整理のため出品いたします。

状態・付属品は写真にてご確認ください。

インソールは別のものを使用しておりました。

また、袋も替え紐も新品同様です。

両方のつま先と右後部内側他、若干のスレはありますが

他、大きな汚れやダメージは見受けられないと思います。

中古品であることをご理解いただけます方のみ、

ご購入をご検討ください。

箱はございませんので、

ビニール袋+別の段ボールにて発送いたします。

相場より3割近くお得に出品しておりますので

大幅なお値下げはできませんが

即購入ご検討の方には、お気持ち程度でしたら

対応しますので必ずご希望金額をご記載ください。

では、よろしくお願いいたします。

#550 #990 #992 #993 #997 #1300 #1400 #1500 #1600 #1700 #2002

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド イーユーユーエスニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

